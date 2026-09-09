La precocidad de Haaland no tiene parangón: ni Messi, ni Cristiano ni nadie
El noruego ha anotado 59 goles en 59 partidos de Champions
A estas alturas de la película, nadie duda de la capacidad goleadora de Haaland. Pero las cifras anotadoras del noruego en la Champions League son de otro mundo. Con el doblete que materializó en la victoria ante el Oporto (0-2) el animalito suma nada más y nada menos que 59 goles en 59 partidos en la máxima competición continental. O lo que es lo mismo: promedia un tanto por encuentro.
Estos son todos los goles que ha marcado Haaland en la Champions:
2019-20 (Salzburgo): 8 goles
2020-21 (Salzburgo/Dortmund): 10 goles
2021-22 (Dortmund): 3 goles
2022-23 (Manchester City): 12 goles
2023-24 (Manchester City): 6 goles
2024-25 (Manchester City): 8 goles
2025-26 (Manchester City): 10 goles
2026-27 (Manchester City): 2 goles
Sus registros goleadores en la antigua denominada Copa de Europa no tienen parangón. Ni siquiera Leo Messi y Cristiano Ronaldo se acercan a sus números. El exazulgrana necesitó 76 partidos para anotar 58 goles (cifra a la que llegó Haaland al marcar su primer gol este martes) y es el futbolista que más se aproxima al noruego. CR7, por su parte, no llegó a lo 58 tantos hasta su partido 96. Una distancia sideral con el 'androide'.
La lista completa
59 partidos: HAALAND
76: Messi
83: Lewandowski
89: Mbappé
96: Cristiano Ronaldo
108: Benzema
111: Raúl González
Desde luego, si alguien aspira en el planeta fútbol a conseguir los registros goleadores finales de Cristiano y Messi en la Champions League ese es Haaland, quien a sus 26 años todavía tiene toda una carrera futbolista por delante. Aquí le dejamos el listón de los máximos goleadores históricos de la competición.
TOP 10
Cristiano Ronaldo — 140 goles
Lionel Messi — 129 goles
Robert Lewandowski — 110 goles
Karim Benzema — 90 goles
Raúl González — 71 goles
Kylian Mbappé — 70 goles
Erling Haaland — 59 goles
Ruud van Nistelrooy — 56 goles
Mohamed Salah — 49 goles
Zlatan Ibrahimović — 48 goles
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