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La precocidad de Haaland no tiene parangón: ni Messi, ni Cristiano ni nadie

El noruego ha anotado 59 goles en 59 partidos de Champions

Haaland es una máquina de hacer goles

Haaland es una máquina de hacer goles / EFE

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Álex Alba

Álex Alba

A estas alturas de la película, nadie duda de la capacidad goleadora de Haaland. Pero las cifras anotadoras del noruego en la Champions League son de otro mundo. Con el doblete que materializó en la victoria ante el Oporto (0-2) el animalito suma nada más y nada menos que 59 goles en 59 partidos en la máxima competición continental. O lo que es lo mismo: promedia un tanto por encuentro.

Haaland en acción en Oporto

Haaland en acción en Oporto / EFE

Estos son todos los goles que ha marcado Haaland en la Champions:

2019-20 (Salzburgo): 8 goles

2020-21 (Salzburgo/Dortmund): 10 goles

2021-22 (Dortmund): 3 goles

2022-23 (Manchester City): 12 goles

2023-24 (Manchester City): 6 goles

2024-25 (Manchester City): 8 goles

2025-26 (Manchester City): 10 goles

2026-27 (Manchester City): 2 goles

Sus registros goleadores en la antigua denominada Copa de Europa no tienen parangón. Ni siquiera Leo Messi y Cristiano Ronaldo se acercan a sus números. El exazulgrana necesitó 76 partidos para anotar 58 goles (cifra a la que llegó Haaland al marcar su primer gol este martes) y es el futbolista que más se aproxima al noruego. CR7, por su parte, no llegó a lo 58 tantos hasta su partido 96. Una distancia sideral con el 'androide'.

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La lista completa

59 partidos: HAALAND

76: Messi

83: Lewandowski

89: Mbappé

96: Cristiano Ronaldo

108: Benzema

111: Raúl González

Desde luego, si alguien aspira en el planeta fútbol a conseguir los registros goleadores finales de Cristiano y Messi en la Champions League ese es Haaland, quien a sus 26 años todavía tiene toda una carrera futbolista por delante. Aquí le dejamos el listón de los máximos goleadores históricos de la competición.

Leo Messi y Cristiano Ronaldo, durante un Clásico

Leo Messi y Cristiano Ronaldo, durante un Clásico / SPORT

TOP 10

Cristiano Ronaldo — 140 goles

Lionel Messi — 129 goles

Robert Lewandowski — 110 goles

Karim Benzema — 90 goles

Raúl González — 71 goles

Kylian Mbappé — 70 goles

Erling Haaland — 59 goles

Ruud van Nistelrooy — 56 goles

Mohamed Salah — 49 goles

Zlatan Ibrahimović — 48 goles

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