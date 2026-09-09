La precocidad de Haaland no tiene parangón: ni Messi, ni Cristiano ni nadie

A estas alturas de la película, nadie duda de la capacidad goleadora de Haaland. Pero las cifras anotadoras del noruego en la Champions League son de otro mundo. Con el doblete que materializó en la victoria ante el Oporto (0-2) el animalito suma nada más y nada menos que 59 goles en 59 partidos en la máxima competición continental. O lo que es lo mismo: promedia un tanto por encuentro.

Haaland en acción en Oporto / EFE

Estos son todos los goles que ha marcado Haaland en la Champions: 2019-20 (Salzburgo): 8 goles 2020-21 (Salzburgo/Dortmund): 10 goles 2021-22 (Dortmund): 3 goles 2022-23 (Manchester City): 12 goles 2023-24 (Manchester City): 6 goles 2024-25 (Manchester City): 8 goles 2025-26 (Manchester City): 10 goles 2026-27 (Manchester City): 2 goles

Sus registros goleadores en la antigua denominada Copa de Europa no tienen parangón. Ni siquiera Leo Messi y Cristiano Ronaldo se acercan a sus números. El exazulgrana necesitó 76 partidos para anotar 58 goles (cifra a la que llegó Haaland al marcar su primer gol este martes) y es el futbolista que más se aproxima al noruego. CR7, por su parte, no llegó a lo 58 tantos hasta su partido 96. Una distancia sideral con el 'androide'.

La lista completa 59 partidos: HAALAND 76: Messi 83: Lewandowski 89: Mbappé 96: Cristiano Ronaldo 108: Benzema 111: Raúl González

Desde luego, si alguien aspira en el planeta fútbol a conseguir los registros goleadores finales de Cristiano y Messi en la Champions League ese es Haaland, quien a sus 26 años todavía tiene toda una carrera futbolista por delante. Aquí le dejamos el listón de los máximos goleadores históricos de la competición.

Leo Messi y Cristiano Ronaldo, durante un Clásico / SPORT