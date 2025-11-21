El precio del MVP: la maldición que azotó a Madrid, PSG y City

Con Virgil empezó todo. El neerlandés vivía el punto más álgido de su carrera pues estaba, a sus 27 años, tras destaparse en el Celtic y en el Southampton, considerado el mejor central del mundo. Káiser de un Liverpool que conquistó la 'Orejona' en Madrid tras derrotar a un heroico Tottenham, vivió la faceta más cruel y amarga de este deporte al sufrir la lesión maldita: una rotura del ligamento cruzado.

Pese a que los goleadores fuesen Salah y Origi, Van Dijk fue escogido MVP de aquella final celebrada en el Metropolitano. Llevaba meses dando cátedra. Lo que para nada esperaba el neerlandés era ser el primer damnificado por un trofeo que año a año iría cobrándose una nueva 'víctima'. El próximo en caer fue un Kingsley Koman que le dio al Bayern de Múnich su sexta 'Orejona' ante el PSG de Neymar, Mbappé y compañía en plena pandemia. El extremo galo, considerado uno de los grandes talentos con más proyección del momento, iría sufriendo un sinfín de contratiempos físicos que irían frenando poco a poco su progresión.

En 2021, le tocó a uno de los futbolistas más carismáticos de la última década: N'Golo Kanté. Kai Havertz materializó el tanto que coronó al Chelsea en Porto ante un Manchester City que dejaba escapar la oportunidad de conquistar su primera Champions, pero fue el pivote francés quien fue recompensado por su temporadón. Su despliegue físico era - es - su mayor virtud, pero pasaría una parte importante de la posterior temporada en la enfermería. De hecho, causó baja con Francia en el Mundial de Qatar 2022 por una lesión en el muslo.

La maldición del MVP de la Champions League / Marc Creus

El Madrid, el más damnificado

28 de mayo de 2022. Thibaut Courtois firmó una actuación antológica bajo palos en el Stade de France para que el Real Madrid levantase su decimocuarta Copa de Europa al cielo de Saint-Denis. Vinicius anotó el único tanto de la final para vencer, como ya ocurriese en 2018, al Liverpool. Pero, de no ser por las paradas prodigiosas del belga, a los blancos se les hubiese complicado el asunto.

De ahí que la rotura de ligamento cruzado anterior que sufriese durante la pretemporada 23/24 fuese un auténtico mazazo para un Real Madrid que se las tuvo que apañar sin su 'Ángel de la guarda. Cabe añadir, eso sí, que Lunin rindió a un excelso nivel bajo palos. Courtois aceleró su recuperación y llegó a la final de la Champions ante el Borussia Dortmund en Londres.

Fue, precisamente, en Wembley donde el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti se coronó por decimoquinta vez en Europa. El héroe de aquella final, sin embargo, fue un Dani Carvajal que derribó el muro 'borusser' con un testarazo en la salida de un córner. Vinicius firmó la sentencia, pero el MVP se lo agenció el lateral.

Clave en la conquista de la Eurocopa, el capitán blanco se rompió el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral externo y el tendón poplíteo de la pierna derecha el 5 octubre de 2024 ante el Villarreal. El madrileño dijo adiós a la temporada y no reapareció hasta el Mundial de Clubes, disputando unos minutos en la dura derrota ante el PSG en 'semis'.

Dani Carvajal se lesiona durante el partido que disputan Real Madrid y Villarreal CF / AP Photo/Bernat Armangue

Rodri, el Balón de Oro inédito

Rodri se rompió el ligamento cruzado el pasado 23 de septiembre de 2024, unos pocos días antes de su compatriota Carvajal. Escogido MVP tras anotar el tanto decisivo que llevó al Manchester City a levantar su ansiada primera 'Orejona' ante el Inter de Milán - el 10 de junio de 2023 para ser exactos -, sufriría la temida lesión de cruzados año y pico después, contra el Arsenal en el Etihad Stadium.

Rodri Hernández cayó lesionado ante el Arsenal en Premier League / EFE

Talismán y pieza angular de Pep, también dijo adiós a la temporada en la que recibiría el Balón de Oro. Volvió a sentirse futbolista en el tramo final de la 24/25 pero, por culpa de dicha lesión, el pivote madrileño iría sufriendo pequeños contratiempos físicos por el camino que le impiden ser el Rodri que era antes de la lesión de cruzados.

Doué, el último

Desiré Doué arrancó el curso con el pie izquierdo. Brilló - con un doblete - por encima de sus compañeros en la aplastante victoria de un París Saint-Germain coral al Inter en la última final de la Champions League y se llevó el premio MVP. No esperaba, sin embargo, ser víctima de un infortunio de problemas físicos pocos meses después.

PSG's Desire Doue reacts during the League One soccer match Paris Saint-Germain against Angers at the Parc des Princes stadium, Friday, Aug. 22, 2025 in Paris. (AP Photo/Aurelien Morissard) / Associated Press/LaPresse / LAP

Cayó en el primer parón de selección con Francia y, poco después de reaparecer, sufrió una lesión muscular en el muslo derecho durante el encuentro ante el Lorient que le mantiene aún en la enfermería parisina. “No son buenas noticias”, lamentó Luis Enrique a finales de octubre. El técnico asturiano suspira por su regresa

