Los posibles rivales del Barça en la Champions: 24 confirmados y siete por decidir entre hoy y mañana

Los play-offs de vuelta de este martes y miércoles reparten los siete últimos billetes de la fase liga. Ninguno de los catorce equipos en juego es español, así que los siete que pasen entran directamente en la lista de rivales posibles del Barça para el sorteo del jueves.

El Barça llega al sorteo del jueves en Mónaco con los deberes hechos y con una lista de rivales potenciales todavía a medias. De los 36 participantes en la fase liga 2026/27, 29 tienen su plaza asegurada. Descontados el propio Barça y los otros cuatro representantes españoles —Real Madrid, Atlético, Betis y Villarreal, con los que el reglamento impide cruzarse—, eso deja 24 adversarios posibles ya confirmados.

Las siete plazas que faltan se reparten este martes y miércoles. Y aquí está el detalle relevante en clave azulgrana: entre los catorce equipos que siguen vivos no hay ninguno español. Todos los que pasen serán rivales posibles. El miércoles por la noche, antes de que el sorteo empiece a rodar, el Barça sabrá exactamente a quién se puede enfrentar: 31 nombres.

Martes: Celtic y Bodø/Glimt, con ventaja

La primera tanda se juega el martes. Sabah-Hapoel Beer-Sheva (1-2 en la ida) abre a las 18.45 horas; LASK-Celtic (0-3) y Bodø/Glimt-N.E.C. Nimega (3-1) se disputan a las 21.00.

Dos de los tres cruces llegan prácticamente sentenciados. El Celtic ganó 3-0 en Glasgow y tiene un pie en la fase liga; el Bodø/Glimt se impuso 3-1 en Países Bajos. Son, además, los dos nombres con más peso para un hipotético calendario azulgrana: Celtic Park es uno de los desplazamientos más ruidosos del continente y el Aspmyra de los noruegos, en pleno círculo polar, se ha convertido en la salida más incómoda del cuadro europeo.

Miércoles: el cruce grande, Lyon-Fenerbahçe

La noche fuerte es la del miércoles, con cuatro eliminatorias a las 21.00 horas: AEK Atenas-Levski Sofía (0-0), Viking-Dinamo Zagreb (2-2), Celje-Slovan Bratislava (1-1) y Lyon-Fenerbahçe (1-1).

El duelo entre franceses y turcos es el que más centra la atención. Los dos son equipos con solera europea reciente y cualquiera de ellos entraría en el sorteo como rival de entidad. Para el Barça, la diferencia no es menor: un viaje a Estambul o un viaje a Lyon son escenarios muy distintos, aunque ambos entran dentro de lo posible.

El Viking-Dinamo Zagreb también tiene lectura: los croatas son un habitual de la competición y su coeficiente es sensiblemente superior al del club noruego.

La foto provisional de los bombos sitúa en el tercero a Feyenoord, Lille, Lyon, Bodø/Glimt, Nápoles, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray; y en el cuarto a Celtic, Slavia de Praga, Stuttgart, AEK Atenas, Celje, Como, Lens, Hapoel Beer-Sheva y Viking.

No es definitiva. Cada clasificado entra con su propio coeficiente UEFA, que es el único criterio de reparto, así que un cambio de vencedor puede desplazar la frontera entre el bombo 3 y el bombo 4 y arrastrar a algún equipo de uno a otro. Para el Barça, que se medirá a dos rivales de cada bombo, eso condiciona directamente el nivel medio de sus ocho partidos.

Lo que ya no puede cambiar

Nada de lo que ocurra estas dos noches altera lo esencial del sorteo azulgrana. El Barça está en el bombo 1 y sus dos rivales de ese nivel saldrán obligatoriamente de PSG, Bayern de Múnich, Liverpool, Inter, Manchester City y Arsenal, porque Real Madrid y Atlético quedan descartados por federación. Del bombo 2 —Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas y PSV, sin el Betis— también hay ocho candidatos fijos.

El sorteo de la fase liga se celebra el jueves 27 de agosto a partir de las 18.00 horas en el Foro Grimaldi de Mónaco. La primera jornada se disputa el 8, 9 y 10 de septiembre.

LOS SIETE CRUCES

Martes 25 de agosto

Sabah - Hapoel Beer-Sheva (1-2), 18.45 h

LASK - Celtic (0-3), 21.00 h

Bodø/Glimt - N.E.C. Nimega (3-1), 21.00 h

Miércoles 26 de agosto

AEK Atenas - Levski Sofía (0-0), 21.00 h

Viking - Dinamo Zagreb (2-2), 21.00 h

Celje - Slovan Bratislava (1-1), 21.00 h

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Lyon - Fenerbahçe (1-1), 21.00 h