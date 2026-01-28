Los dos posibles rivales del Atlético en los playoffs de la Champions League 2025/26

El Atlético de Madrid no aprovechó el 'factor Metropolitano' y sucumbió frente a un sorprendente Bodo/Glimt que, con su victoria, se clasificó para la ronda extra. También deberá disputar los dieciseisavos de final el conjunto de Diego Simeone, que conocerá su rival en el sorteo que tendrá lugar este próximo 30 de enero.

Necesitaba el cuadro rojiblanco la victoria y cuantos más goles, mejor. Pero ni lo uno ni lo otro. Los colchoneros se vieron remontados por el Bodo/Glimt para descender hasta la decimocuarta posición. Adelantó Sorloth a los rojiblancos y, tras un gol anulado a Julián, Sjovold y Gogh le dieron la vuelta al encuentro (1-2) para mandar a los de Simeone a la ronda extra de dieciseisavos de la Champions.

Posibles rivales

El Atlético de Madrid, que finalmente ha terminado la fase liga 14º, deberá estar pendiente del sorteo que se celebrará en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, el viernes 30 de enero a las 12.00h del mediodía para saber quién será su rival.

Solo hay dos posibilidades. Los de Diego Simeone se enfrentarán o al Brujas (19º) o al Galatasaray (20º) en la ronda extra. En caso de clasificarse, en octavos se medirían a un conjunto británico: Liverpool o Tottenham.

Así es el formato

Según la clasificación de la fase de liguilla, los ocho equipos mejor ubicados obtuvieron el pase directo a los octavos de final. Por su parte, los clubes que finalizaron entre la novena y la vigesimocuarta posición deberán disputar una ronda previa para acceder a esa instancia.

En esa eliminatoria, los equipos situados del 9.º al 16.º puesto actuarán este viernes como cabezas de serie y tendrán la ventaja de definir la serie en su estadio, al jugar el encuentro de vuelta como locales. El sorteo se organizará en cuatro bloques, siguiendo un cuadro eliminatorio ya establecido, y cada cabeza de serie quedará emparejado con uno de dos posibles rivales ubicados entre los puestos 17º y 24º.

De cara a los octavos de final, los ocho primeros clasificados de la fase de liguilla volverán a ser cabezas de serie y disputarán el partido de vuelta en casa. Al igual que en la ronda anterior, el sorteo se estructurará en cuatro secciones conforme al cuadro predeterminado, con estos equipos enfrentándose a uno de los dos posibles adversarios procedentes de la eliminatoria previa.