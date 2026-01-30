El posible rival del Atlético Madrid en octavos si gana al Brujas

El Atlético de Madrid ya tiene definido su camino hasta la final en las eliminatorias de la Champions League 2025-26. Después de conocer que el XXX será su rival en los playoffs previos para acceder a octavos, los colchoneros han descubierto también el cuadro definitivo de la competición europea, donde le depararán encuentros durísimos si quieren llegar al Puskás Aréna de Budapest, escenario de la gran final de la Liga de Campeones el próximo 30 de mayo de 2026.

La Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza ha vuelto a ser este viernes el centro de todas las miradas con la celebración del sorteo del cuadro de la Champions League. Los emparejamientos no solamente eran decisivos para los equipos destinados a disputar la ronda previa a los octavos de final, sino también para los clasificados entre los ocho primeros que fueron ubicados en las distintas partes del cuadro y conocen desde ahora su posible camino hasta llegar a la final.

En el caso del Atlético de Madrid, los colchoneros se vieron relegados a la penitencia de la ronda previa tras caer con estrépito en el Metropolitano contra el Bodo Glimt (1-2). El equipo de Simeone sumó un punto de los últimos seis posibles, una renta insuficiente para entrar entre los ocho mejores equipos clasificados y, por lo tanto, deberán disputar una eliminatoria a doble partido contra el Brujas para acceder a los octavos de final.

Liverpool o Tottenham, en el horizonte

Si los rojiblancos superasen la ronda previa contra el Brujas, su próximo rival sería el Liverpool o el Tottenham en una eliminatoria de altísimo nivel que pondrá a prueba el nivel de los colchoneros en Europa. Será el inicio de un camino durísimo para el equipo de Simeone, que avista en el horizonte a los mejores equipos de Europa si quiere llegar a las últimas instancias del torneo.

Simeone en el partido frente al Mallorca / EFE

La Champions League es el gran debe del técnico argentino desde que se hiciese cargo del Atlético de Madrid. Las dos finales perdidas contra el Real Madrid siguen siendo una herida abierta entre los colchoneros, que han invertido con fuerza estos dos últimos veranos con el objetivo de elevar el nivel competitivo de la plantilla en todas sus líneas.

A pesar de ello, Simeone sigue reclamando varios fichajes tras la salida de algunos jugadores importantes este mercado invernal. Los mensajes cruzados con la dirección deportiva son constantes en busca de una nueva inversión, aunque el club rojiblanco es más partidario de confiar en gente de la casa que desembolsar grandes cantidades en jugadores de fuera. Si llegan refuerzos o no este final de mercado será uno de los factores decisivos de cara a las próximas eliminatorias de Champions League, donde el nivel de todas las plantillas se dispara en comparación con las que se encuentra el Atlético en España.