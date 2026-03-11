Toda la polémica del Real Madrid - Manchester City de los octavos de final de la Champions League

El Real Madrid recibía la visita del Manchester City este miércoles en la ida de los octavos de final de la Champions League. Un verdadero 'clásico' moderno del fútbol europeo, ya que los conjuntos se han visto las caras en la Liga de Campeones en las últimas cinco temporadas.

Sobre el terreno de juego, el árbitro italiano Maurizio Mariani fue el encargado de dirigir el encuentro entre los de Álvaro Arbeloa y los de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu. El equipo arbitral completamente italiano incluye a Marco Di Bello con Daniele Chiffi en el VAR, Daniele Bindoni y Alberto Tegoni en las bandas y Matteo Marchetti como cuarto árbitro.

Mariani, nacido en Roma hace 44 años y árbitro de FIFA desde 2019 y de la categoría élite de UEFA desde 2024, coincide con el Real Madrid por tercera vez en la Liga de Campeones y con el Manchester City inglés por segunda.

Es por ello que repasamos todas las jugadas polémicas del partido:

Champions

Minuto 55: Penalti a favor del Real Madrid

Se marchaba solo Vinicius tras un desplazamiento largo de Arda Güler. Regateó a Donnarumma y el italiano no midió bien sus tiempos, zancadilleando de manera clara al brasileño. Mariani señaló el punto de penalti y amonestó al guardameta con la norma del doble castigo. La primera tarjeta del partido pese a haber más de 17 faltas. Lo falló el '7' blanco.

Noticias relacionadas

El penalti de Donnarumma a Vinicius / X

Minuto 70: Posible penalti no concedido al Madrid

Se lió Ruben Dias con el balón en el área pequeña, y llegó Brahim Díaz como un cohete. El central del City tuvo que ir al suelo y rebanó el balón, pero el Madrid pidió levemente penalti. Acertó el colegiado.