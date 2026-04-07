CHAMPIONS LEAGUE
Toda la polémica del Real Madrid - Bayern de los cuartos de final de la Champions
Repasamos todas las jugadas polémicas del partido en el Santiago Bernabéu
El Real Madrid recibía al Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu para la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Un partido de alta tenisión entre dos grandes del fútbol europeo, que no quedó excento de polémica.
El árbitro encargado de impartir justicia en el partido fue el inglés Michael Oliver, auxiliado en las bandas por Stuart Burt y James Minwaring, mientras que en el VAR estuvieron Jarred Gillet y el italiano Marco di Bello. El cuarto árbitro fue Andrew Madley.
Minuto 8: posible penalti por mano de Valverde
El Bayern pidió de forma tímida una mano de Fede Valverde dentro del área madridista tras un intento de chilena de Gnabry. El jugador del Madrid la tenía recogida en la parte entre el pecho y el estómago.
Minuto 38: posible mano de Olise previa al gol de Luis Diaz
Adelantó el colombiano Luis Díaz a los bávaros antes del descanso tras un gran pase filtrado de Gnabry. Tras el tanto, Dean Huijsen pidió una mano de Olise en el inicio de la jugada. El balón le pegó al 17 tras un intento de pase elevado de Vinicius.
"Le pega en la mano pero es totalmente involuntaria y la tiene pegada al cuerpo", analizó el exárbitro Iturralde González en la 'Cadena SER'. El VAR dio el tanto como válido.
Minuto 44: el 'no penalti' a VInicius
En la última jugada de la primera parte, el jugador del Real Madrid, Vinicius Jr., se iba al suelo tras una disputa con Dalot Upamecano, del Bayern. Lo reclamó el brasileño, no señaló nada el colegiado inglés.
El defensa bávaro pedía la amarilla por sulumar. Le recordó al árbitro que 'Vini' estaba apercibido para la vuelta.
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