Toda la polémica del Newcastle - FC Barcelona de los octavos de final de la Champions League

El FC Barcelona visitaba el St. James Park de Newcastle este martes en la ida de los octavos de final de la Champions League. Un partido de alta tensión, tanto por 'magpies' como por 'culés'.

Sobre el terreno de juego, el italiano Marco Guida fue el encargado de impartir justicia. Junto al árbitro, en la banda se encontraban Giorgio Peretti y Giuseppe Perrotti, mientras que Matteo Marcenaro ejercía como cuarto árbitro. En la sala VOR, su compatriota Daniele Chiffi era el encargado del videoarbitraje.

El único precedente del trencilla con uno de los equipos contendientes es el FC Barcelona. Guida fue el encargado de arbitrar el partido del equipo culé, en aquél entonces entrenado por Xavi Hernández, ante el Royal Antwerp FC en Bélgica (3-2) de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Es por ello que repasamos todas las jugadoas polémicas del partido:

Minuto 11: Posible tarjeta amarilla no mostrada a Fermín

El centrocampista del Barça sujetó a Hall en zona ofensiva, en el inicio de ataque del Newcastle. Se ahorró la amarilla Guida. El de El Campillo está apercibido.

Minuto 18: Posible tarjeta amarilla no mostrada a Hall

Compensó el colegiado italiano, precisamente con el jugador del Newcastle involurado en la jugada anterior. El defensa blanquinegro sujetó a Lamine Yamal cuando se iba hacia el área. Puso la vara de medir alta el colegiado con estas dos acciones.

Minuto 74: Gol bien anulado al Newcastle por fuera de juego

Se adelantó el equipo de Eddie Howe en la segunda parte, pero el tanto de Joelinton fue anulado por fuera de juego claro. El brasileño se quedó estático en el área pequeña, y después del rebote en el palo, remató a portería. Acierto del asistente.