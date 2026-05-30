La polémica con las manos en la final de la Champions: ¿eran sancionables las de Tossard y Saka?

Un partido grande de fútbol no está exento de polémica. Tampoco en la final de la Champions League entre Arsenal y Paris Saint-Germain. Especialmente, las dos acciones polémicas de la primera parte del partido en el Puskas Arena de Budapest cayeron del lado del Arsenal. Y específicamente, fueron dos acciones de mano. El árbitro del partido, Daniel Siebert, decidió no sancionar ninguna de ellas.

La primera jugada a la que nos referimos fue las manos de Leandro Tossard previas al gol de Kai Havertz en el minuto 5 de partido. El belga, en la presión a Marquinhos, se protegió la cara y tapó el despeje del capitán del PSG con la mano. El balón cayó al internacional alemán, que corrió por la banda, se adentró en el área y definió de forma magistral ante Safanov.

Según 'Archivo VAR', la acción es punible y, por lo tanto, el gol debía de ser anulado. "Trossard coloca el brazo por delante del despeje de Marquinhos, asistiendo a Havertz", dice la cuenta de análisis arbitral. "La clave de la acción es que el brazo va al balón, por lo que no se considera una mano accidental".

A pesar de eso, según Mateu Lahoz, árbitro de la final de la Champions en 2021 entre Chelsea y Manchester City y actual analista arbitral de Movistar, es una mano no punible por la cercanía del despeje de Marquinhos. La misma opinión tiene 'El VAR central': "La decisión del árbitro de convalidar el gol es correcta y argumentada. Si la mano previa no es del jugador que anota el tanto, esta pasa a ser objeto de interpretación del árbitro del partido".

"¿Por qué no es sancionable? Es un despeje a quemarropa a muy corta distancia. Trossard se está protegiendo y no creo que haga su cuerpo mucho más grande. Es algo completamente accidental", añade.

La otra acción polémica del partido fueron unas manos de Saka dentro del área 'gunner', y parece que esta acción ha traído más consenso entre los expertos arbitrales. Mateu Lahoz, en directo, afirmó que no era sancionable debido a la regla de 'Play the ball', que es cuando un jugador toca el balón con la mano tras un despeje propio.

"No es mano. Reclamó penal el PSG en esta acción de Saka. El atacante del Arsenal quiere jugar el balón y accidentalmente lo impacta en su brazo. Es una de las excepciones potenciales para no castigar una mano, balón jugado por el propio futbolista", dice 'El VAR central'.

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"Tentativa de despeje con el pie izquierdo de Saka, que tras él, le va a la mano derecha y luego acaba impactando en la izquierda. No punible", concuerda el también analista 'Mr. Asubío'.