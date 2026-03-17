Toda la polémica del Manchester City - Real Madrid de los octavos de final de la Champions League

El Manchester CIty intentaba la remontada en los octavos de final de la Champions League en su casa, el Etihad Stadium, ante el Real Madrid. Tras un 3 a 0 en contra del partido de ida en el Santiago Bernabéu, el equipo de Pep Guardiola tuvo alguna esperanza que se diluyó casi por completo en los primeros minutos, cuando un penalti por mano de Bernardo Silva permitió a Vinicius poner aún más distancia en el marcador global.

El colegiado de este encuento fue el francés Clement Turpin, auxiliado en las bandas por Nicolas Danos y Benjamin Pages, el cuarto árbitro será Willy Delajod. En el VAR actuaba el también francés Jérôme Brisard.

El francés ya ha dirigido al Real Madrid hasta en diez ocasiones anteriormente, mientras que al City le ha arbitrado ya siete veces. De hehco, este es el tercer duelo entre ambos conjuntos que dirige. El primero, el 2-3 conseguido por el cuadro blanco en febrero de 2025. El segundo, el triunfo por 1-2 del equipo de Pep Guardiola en la fase de liga esta campaña, el pasado 10 de diciembre.

Minuto 12: Posible penalti por mano a favor del City

En un centro al área que intentaba rematar Haaland, Fran García, justo detrás suyo, sacaba los brazos y cortaba el tiro local. Según 'Archivo VAR', acción punible. "El lateral español extiende el brazo izquierdo y detiene la prolongación de Haaland dentro del área", dice la cuenta. "Es penalti. Pese a existir un rebote previo en su muslo, el brazo ocupa un espacio y se considera punible".

Minuto 18: Penalti por mano y roja para Bernardo Silva

La primera jugada importante para el colegiado llegó antes del minuto 20 de partido. En una jugada en la que el asistente de Turpin señaló en un primer momento fuera de juego en el inicio de la jugada, el francés acudió a la pantalla del VAR para revisar una posible mano de Bernardo Silva en el último tiro de Vinicius. El SAOT decretó que no había fuera de juego de Vinicius.

En la acción, el portugués se pone las manos a la espalda, pero saca el codo para parar el tiro, que iba a puerta. El árbitro consideró que el brazo estaba suficientemente despegado, y que había un movimiento voluntario hacia el balón. Tardó muy poco en revisar Turpin y tuvo muy clara la decisión: penalti y tarjeta roja. El '7' convirtió la pena máxima en gol.

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Minuto 30: Posible penalti a Cherki

En una internada al área del francoargelino, el City también pidió penalti a favor. Fran García, en el intento de despegar, golpea al extremo 'sky blue' con una patada en el talón. No señaló nada el colegiado.