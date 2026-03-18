¿Por qué no expulsó François Letexier a Trippier en el Barça - Newcastle? "Incomprensible fallo del mejor árbitro del mundo"

FC Barcelona y Newcastle se enfrentaban este miércoles en el Spotify Camp Nou para la vuelta de los octavos de la final de la Champions League. La eliminatoria, que llegaba empatada desde el St. James Park, prometía tensión desde el primer minuto, y no decepcionó.

El encargado de arbitrar el partido fue el francés François Letexier, con los asistentes Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, y Jérémie Pignard como cuarto árbitro. El galo cuenta en el VAR con el belga Bram Van Driessche y como asistente de VAR con el francés Jérôme Brisard.

El último partido del colegiado en Champions fue en el estadio Da Luz entre el Benfica y el Real Madrid, partido marcado por el incidente entre Prestianni y Vinicius.

Minuto 29: Posible segunda amarilla a Joelinton

El FC Barcelona reclamó una segunda amarilla al jugador del Newcastle, Joelinton, por un golpe con el codo al rostro de Pedri en la salida del balón del Barça. El colegiado no señaló falta en la acción.

"Nunca sería de amarilla al no haber codazo ni tampoco cortar un ataque prometedor", afirmó en analista arbitral Mr. Asubío.

El brasileño ya había visto una amonestación en el minuto 17 por derribar a Lamine Yamal cuando se dirigía a la portería 'magpie'.

Minuto 37: El Newcastle pidió penalti de Cancelo

En una de las acciones que revisó el colegiado en la primera parte, se paró el partido durante unos segundos para ver un posible penalti de Joao Cancelo en la internada al área culé de Elanga. El portugués se cruzó con el delantero del Newcastle por detrás, y éste se dejó caer.

"El contacto no es suficiente para hacerle caer", dijo Mateu Lahoz en Movistar.

"No hay nada. Cancelo le pone la mano arriba a Elanga y se deja caer", añadió el también exárbitro Iturralde González, en 'SER'.

Minuto 45+2: Penalti a Raphinha y posible roja

Se quejó el Barça de un agarrón de Trippier a Raphinha dentro del área pequeña tras un centro raso de Fermín. Letexier acudió al monitor para revisar la acción y señaló penalti, amonestando al defensa. Los jugadores culés pidieron la roja.

El colegiado consideró que el delantero azulgrana no llegaba al balón, y por ese motivo no le expulsó, según analizó Antonio Mateu en Movistar, aunque, para él, era "una roja de libro".

"Si es penalti, le tiene que expulsar. Si considera que le impide llegar al balón, le tiene que expulsar", decía Iturralde. "Lo único que puede considerar para no expulsarle es que crea que Raphinha no llegaba al balón".

En este sentido, Pedro Martín justificaba en 'COPE' que "el árbitro entenderá que Raphinha no iba a llegar a la pelota. Entenderá que es el penalti, agarrón, es amarilla, pero que no iba a llegar a la pelota y por eso no le expulsa. Había posibilidades de que llegara a la pelota, pero también había posibilidades de que no llegase".

“Error garrafal. Incomprensible fallo del mejor árbitro del mundo. El defensa sujeta, no hay disputa, siempre es roja”, dijo el también analista Joan Fàbregas.

"Si el VAR estima que hay penalti y lo que hace es avisar al árbitro francés para revisar la jugada en el monitor y determinar un penalti, lo que tiene que conllevar el penalti es una expulsión", agrega el exárbitro Xavier Estrada. "¿Por qué una expulsión? En primer lugar porque Raphinha está prácticamente 4 o 5 metros de portería, es un pase al cual el jugador del FC Barcelona puede llegar y lo más importante, Trippier le coge con los dos brazos, le está cogiendo con los dos brazos y precisamente el hecho de coger a un adversario en una ocasión manifiesta de gol hace que la roja sea indiscutible".

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"Es roja directa. El lateral inglés agarra a Raphinha cuando el delantero brasileño acudía a rematar a portería vacía. El agarrón impide claramente a Raphinha poder llegar al balón", escribía la cuenta 'Archivo VAR'.