Toda la polémica del FC Barcelona - Atlético de Madrid de cuartos de final de la Champions League

El FC Barcelona recibía al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou para la ida de los cuartos de final de la Champions League. Ambos equipos de LaLiga, que se conocen bien por enfrentarse varias veces en las competiciones nacionales, buscaban un resultado positivo para la vuelta. Un partido de alta tensión con varias jugadas controvertidas.

El encargado de impartir justicia en este partido fue el árbitro rumano Istvan Kovacs, acompañado en las bandas por los también rumanos Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, así como Szabolcs Kovacs como cuarto árbitro. El portugués Tiago Martins fue el encargado de la sala VAR.

Minuto 16: posibles manos de Cubarsí

La primera jugada algo polémica del partido llegó pasado el cuarto de hora del choque. Un centro botando del Atlético acabó rebotando en la mano de Pau Cubarsí, que estaba en una disputa con Antoine Griezmann. Ni el árbitro señaló nada ni el VAR le recomendó revisar la acción. Ambos consideraron que se trataba de una mano accidental en posición natural, y no sancionable.

"El defensor del Barcelona pega el brazo al pecho al llegar el balón hasta su posición, el cual viene de un rebote en Gerard Martín", afirma 'Archivo VAR' sobre la acción, reafirmando la decisión del árbitro: "La mano está en una posición completamente natural".

Minuto 17: gol anulado por fuera de juego de Lamine Yamal

Pocos segundos más tarde, Rashford hizo levantar el Spotify Camp Nou al rematar al fondo de las mallas un pase de la muerte de Lamine Yamal. El canterano del Barça se encontraba en posición ligeramente adelantada en el inicio de la jugada tras el pase de Pedri. Lo sancionó 'in situ' el asistente, y fue confirmado por el VAR. Fuera de juego y gol anulado.

El fuera de juego de Lamine Yamal ante el Atlético / X

Minuto 38: el Barça pidió la expulsión de Koke

Mucho protestó el Barça una segunda amarilla para Koke. El centrocampista español le realizó una dura entrada a Lamine Yamal con una amarilla, pero Kovacs consideró que no era sufiente para otra amonestación. En los primeros minutos del partido, el jugador del Atlético ya se libró de una amarilla por una falta sobre Pedri cuando el '8' del Barça intentaba montar un contraataque desde la base culé.

En el minuto 30 vio la primera amarilla por otra falta sobre Dani Olmo.

Minuto 40: roja a Cubarsí

Se iba solo Giuliano Simeone ante Joan García. Pau Cubarsí se cruzó por detrás del jugador colchonero y le hizo caer. En primera instancia, el colegiado rumano Kovacs le mostró la tarjeta amarilla, pero tras revisar la acción en el VAR, le mostró la roja. Consideró que era una zancadilla que malograba una ocasión manifiesta de gol fuera del área.

"Es falta clarísima con la cadena de Cubarsí a Giuliano Simeone", dijo el exárbitro Iturralde González en la 'Cadena SER'. "Es roja, tiene el balón en posesión o inmediatamente en posesión".

El Barça se quedó con diez jugadores a pocos minutos de la media parte. La falta acabó en el gol de JUlián Álvarez.

Minuto 53: posible penalti no señalado por manos de Pubill

Una jugada poco habitual y algo inocente, pero que ya ha sucedido en otras ocasiones. El portero del Atlético, Musso, pasó el balón con el pie hacia la esquina del área. Marc Pubill, central, la recogió con la mano y volvió a poner el balón en juego. Según los expertos arbitrales, con el reglamento en la mano, debería ser penalti. El balón se pone en juego en el momento en el que un jugador del equipo defensor lo toque y se mueva con claridad.

"Esto es un error técnico gigante. El balón está parado. Y saca, por favor. Penalti clarísimo. Es muy grave. Luego se quejan de los árbitros españoles, esto sí que es un escándalo ", dice Iturralde en la 'SER'. "Le tienen que llamar del VAR, es penalti".

"Siguiendo el reglamento a rajatabla, podría ser una acción de penalti", añade 'Archivo VAR'.

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El árbitro consideró que el balón aún no estaba en juego cuando lo tocó Musso con el pie.