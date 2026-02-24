Playoffs de la Champions League 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

La Champions League está preparada para cerrar el telón de los playoffs, su primera ronda eliminatoria. Después de los partidos de ida, esta semana llega el turno de poner fin a los cruces previos a los octavos de final, con ocho billetes para la siguiente instancia del torneo que se disputarán los dieciséis equipos que disputan esta ronda.

Hoy martes llega el turno del Atlético de Madrid para cumplir con su deber en los playoffs de la Champions League. Los rojiblancos no pudieron terminar entre los ocho mejores equipos de la fase de liga, así que se encuentran estas semanas disputando su eliminatoria contra el Club Brujas para pasar a los octavos de final. El partido de ida en Bélgica terminó en empate 3-3, así que todo queda por decidir en la visita de los belgas al Metropolitano hoy martes en Madrid.

El Atlético de Madrid celebra el gol de Lookman / Omar Havana

El duelo de los colchoneros será el que abra la ronda de partidos de vuelta de los playoffs. Una vez termine su partido, llegará el turno de los tres partidos restantes. En el primero, el Newcastle tiene un auténtico trámite contra el Qarabag en St. James' Park tras golear por 6-1 a sus rivale en el partido de ida. Más complicado lo tendrá el Inter de Milán, que quiere remontar el 3-1 con el que cayó en el partido de ida contra el Bodo Glimt. El Leverkusen, que ganó por 0-2 contra el Olympiakos en Grecia, llega a Alemania con todas las de ganar.

El turno del Real Madrid - Benfica llegará el miércoles, como el Atalanta - Dortmund, el Juventus - Galatasaray y el PSG - Mónaco. Todo por decidir en la máxima competición europea, que busca a sus últimos ocho equipos clasificados para octavos que sumarán un total de dieciséis en la nómina de la siguiente ronda.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions League?

Atlético de Madrid - Brujas: 18:45 horas (CET) en M+ Liga de Campeones

- Brujas: 18:45 horas (CET) en M+ Liga de Campeones Newcastle - Qarabag: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 5

Leverkusen - Olympiakos: 21:00 (CET) en M+ Liga de Campeones 2

Inter de Milán - Bodo Glimt: 21:00 (CET) en M+ Liga de Campeones 3

¿Dónde ver todos los partidos de la Champions League por TV y online?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos tanto de la fase liga como de las eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los playoffs de la Champions League a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores de los protagonistas y el mejor resumen de la jornada.