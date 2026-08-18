CHAMPIONS LEAGUE
Playoffs de Champions League 2026/27: partidos, horarios y dónde ver por TV
Las eliminatorias de ida se disputan este martes 18 y miércoles 19 de agosto, con siete billetes para la fase liga en juego
La Champions League 2026/27 está a punto de dar el salto a la siguiente fase. Lejos del foco mediático de la actualidad, la competición europea se encuentra inmersa en la disputa de la última ronda de los playoffs, donde solamente siete equipos conseguirán el billete para la fase de liga.
Se trata del último obstáculo antes de entrar definitivamente en el cuadro principal de la máxima competición continental. Los equipos supervivientes de las rondas previas afrontan ahora eliminatorias a doble partido en las que cualquier error puede resultar decisivo, con el premio de compartir escenario durante los próximos meses con los grandes clubes del fútbol europeo.
Los encuentros de ida se reparten entre este martes 18 y miércoles 19 de agosto, mientras que las vueltas llegarán la próxima semana. Siete cruces, catorce partidos y siete plazas en juego que terminarán de completar el grupo de participantes de una fase liga que volverá a reunir a las principales potencias del continente.
Partidos de Champions: horarios y calendario de los playoffs
Martes 18 de agosto
- 21:00 horas: Levski Sofia - AEK Atenas
- 21:00 horas: Dinamo Zagreb - Viking
- 21:00 horas: Fenerbahçe - Olympique de Lyon
Miércoles 19 de agosto
- 21:00 horas: Hapoel Beer-Sheva - Sabah
- 21:00 horas: Celtic - LASK
- 21:00 horas: Slovan Bratislava - Celje
- 21:00 horas: NEC Nijmegen - Bodø/Glimt
Dónde ver los playoffs de la Champions League por TV y online
Los partidos de los playoffs de la Champions League 2026/27 se podrán ver en España a través de los canales de M+ Liga de Campeones, disponibles en Movistar Plus+ y Orange TV para los clientes que tengan contratado el paquete de fútbol correspondiente.
Desde SPORT te contamos toda la actualidad de los playoffs de la Champions League, con los resultados de los partidos, las últimas noticias y todos los equipos que consigan su clasificación para la fase liga.
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