Playoffs Champions League 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

La Champions League abre el telón de los playoffs. Este martes 17 de febrero, ocho equipos saldrán a escena en busca de cuatro billetes para octavos de final de la próxima ronda del torneo, entre ellos el Real Madrid que se medirá en el partido de ida contra el Benfica.

La ronda dará el pistoletazo de salida con un duelo de máxima tensión. La Juventus visitará el Rams Park para enfrentarse al Galatasaray en una eliminatoria que se prevé igualada. El infierno turco espera a los italianos, que buscan volver a instancias más elevadas de la Champions League después de años de muchas decepciones en el torneo continental.

El portero del Benfica Trubin marcó el 4-2 al Real Madrid en Lisboa. / MIGUEL A. LOPES / EFE

Una vez termine el partido en Turquía, llegará el turno de un triple encuentro de mucha emoción. Por un lado, el Borussia Dortmund recibirá en el Signal Iduna Park al Atalanta después de que ambos equipos se quedaran a las puertas de clasificarse a los octavos de final de la Champions League de manera directa en la última jornada de la fase de liga. El partido compartirá horario con el Mónaco-PSG, un duelo esperado donde los parisinos llegan como grandes favoritos para pasar de ronda sin sorpresas.

La eliminatoria más esperada se disputará en Lisboa, con el Benfica recibiendo al Real Madrid en el partido de ida de los playoffs de la Champions League. Los blancos no pasaron a octavos de manera directa después de caer contra los portugueses en la última jornada de la fase de liga, así que tendrán su esperada revancha contra el equipo de José Mourinho que busca eliminar al que fuese su equipo en la competición europea.

Los cruces de los playoffs de la Champions League / Marc Creus

Los playoffs de la Champions League se disputarán a doble partido sin valor doble de los goles en campo contrario. El equipo que consiga pasar de ronda se unirá a los ocho clubes clasificados de manera directa a octavos que esperan rival según lo que suceda en estos dieciseisavos de final de la Champions.

¿Qué partidos se juegan hoy en los playoffs de la Champions League?

Los partidos de ida de la Champions League se disputarán el 17 y 18 de febrero; los de vuelta, el 24 y 25 de febrero. Estos son los horarios de las jornadas de competición:

Partidos de ida Martes, 17 de febrero Galatasaray - Juventus: 18:45 horas (CET)

Mónaco - PSG: 21:00 horas (CET)

Borussia Dortmund - Atalanta: 21:00 horas (CET)

Benfica - Real Madrid: 21:00 horas (CET) Miércoles, 18 de febrero Qarabag - Newcastle: 18:45 horas (CET)

Brujas - Atlético de Madrid : 21:00 horas (CET)

: 21:00 horas (CET) Bodo/Glimt - Inter: 21:00 horas (CET)

Olympiacos - Bayer Leverkusen: 21:00 horas (CET)

Partidos de vuelta Martes, 24 de febrero Atlético de Madrid - Brujas: 18:45 horas (CET)

Brujas: 18:45 horas (CET) Newcastle - Qarabag : 21:00 horas (CET)

Inter - Bodo/Glimt: 21:00 horas (CET)

Bayer Leverkusen - Olympiacos: 21:00 horas (CET) Miércoles, 25 de febrero Atalanta - Borussia Dortmund: 18:45 horas (CET)

PSG - Mónaco: 21:00 horas (CET)

Juventus - Galatasaray: 21:00 horas (CET)

Real Madrid - Benfica: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver los playoffs de la Champions League por TV y online?

En España, los partidos de los playoffs de la Champions League se podrán seguir en directo a través de Movistar+, a través de los múltiples canales de Liga de Campeones (dial 50).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los playoffs de la Champions League a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y mejores declaraciones de los protagonistas.