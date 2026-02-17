Playoffs de la Champions League 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

La Champions League vuelve a escena con la disputa de los playoffs, su primera ronda eliminatoria. Desde este martes 17 de febrero, dieciséis equipos saldrán a escena en la máxima competición europea en busca de los últimos ocho billetes en juego hacia los octavos de final.

El plato fuerte de este martes lo protagoniza el Real Madrid, que se traslada a Lisboa para volver a enfrentarse al Benfica. Los blancos reeditarán su último compromiso de la fase liga, en el que cayeron por sorpresa y perdieron toda opción de acceder a octavos de manera directa.

El miércoles llegará el turno del Atlético de Madrid, que medirá sus fuerzas ante el Brujas. Los rojiblancos llegan al partido con sensaciones contrapuestas, encadenando un contundente 4-0 a favor contra el Barça en Copa y un sorprendente 3-0 en contra en su duelo liguero frente al Rayo Vallecano.

Introducidos en la pasada edición, los playoffs de la Champions League enfrentan a los equipos que terminaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª posición de la clasificación. Los ocho ganadores de sus respectivas eliminatorias sellarán su presencia en los octavos de final, ronda en la que ya esperan los ocho mejores clasificados de esta fase inaugural.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions League?

Martes 17 de febrero Galatasaray - Juventus: 18:45 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)

Benfica - Real Madrid : 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones (M60 O115)

: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones (M60 O115) Borussia Dortmund - Atalanta: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118)

Mónaco - PSG: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117) Miércoles 18 de febrero Qarabag - Newcastle: 18:45 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)

Bodo/Glimt - Inter: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118)

Brujas - Atlético de Madrid : 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones (M60 O115)

: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones (M60 O115) Olympiacos - Bayer Leverkusen: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)

¿Dónde ver todos los partidos de la Champions League por TV y online?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos tanto de la fase liga como de las eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

