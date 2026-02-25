El plantón de Julián a Simeone que dará que hablar: "No me extrañaría que fuera suplente en el Camp Nou"

El Atlético de las dos caras espantó al Brujas y selló su billete a los octavos de final de la Champions League. Alexander Sorloth, el hombre de hielo, firmó un hat-trick para liderar una goleada en la que también participó Cardoso y confirmar su excelso estado de forma. Ahora bien, quien no reacciona y continúa muy por debajo de su nivel es Julián Álvarez.

La Araña tuvo otra noche gris en el Riyadh Air Metropolitano. Tal es su pésimo momento que el noruego le adelantó por la derecha y es, con 15 dianas, el máximo artillero rojiblanco. Y en 700 minutos menos que el argentino, que tan solo lleva 13.

Desconectado

El debate sobre quién debe jugar en la delantera colchonera está más abierto que nunca. Sorloth está en modo apisonadora y Griezmann está siendo un recurso más que útil para el Cholo. "Me está sorprendiendo el cariño, la empatía y la paciencia que le tiene la afición al argentino. También Simeone está mostrado mucha paciencia; pone a Julián porque quiere recuperarlo", opinó Kiko Narváez anoche en 'El Larguero'.

"El que lo ve en el día a día es el Cholo y algo verá para que lo siga poniendo. Sin embargo, si es por lo que estamos viendo en el campo, Sorloth y Griezmann están mejor", aportó. Por su parte, Guille Uzquiano comentó en 'El Partidazo de la COPE' que "Griezmann, Sorloth y Lookman están mejor" y no le "extrañaría que fuera suplente en el Camp Nou". "Está en el aire la suplencia de Julián para partidos importantes", consideró.

Julián Álvarez pasó desapercibido en el Atlético-Brujas de Champions / EFE

Hay algo que falla, está claro. Julián es el primero que no lo está pasando bien y sabe que debe dar un paso al frente como sea. La rumolorogía sobre su futuro no cesa y, mientras de puertas hacia fuera se da por hecho que la relación con Simeone está deteriorada y su intención es la de cambiar de aires, hay una escena que podría sacarnos de dudas... y no gustará nada a los atléticos.

Un gesto llamativo

Julián, que volvió a quedarse con la pólvora mojada y fue sustituido por Antoine Griezmann en el 58', protagonizó una imagen que seguramente dará que hablar.

Al término del encuentro, el Atlético publicó a su cuenta de 'TikTok' un vídeo en el que Simeone esperó a sus futbolistas para felicitarlos tras el pase a octavos. Se detuvieron para abrazar al técnico o intercambiar unas palabras, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: Julián Álvarez pasó de largo sin detenerse junto a su entrenador.

El gesto, breve pero llamativo, desató comentarios y teorías en redes sociales. Algunos interpretan la escena como una muestra de frustración del argentino por su sustitución y por su falta de acierto de cara a puerta, mientras que otros lo consideran un momento que tener algo que ver con su futuro. Sea cual sea la explicación, la secuencia ya circula con fuerza entre la afición rojiblanca y promete seguir alimentando el debate en las próximas horas… o simplemente quedar en una anécdota.