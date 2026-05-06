Pitu Abelardo, tras la clasificación del PSG a la final: “No me gustaría que Luis Enrique fuera al Real Madrid porque es el mejor"

El París Saint-Germain será finalista de la UEFA Champions League. El conjunto parisino logró el billete a Budapest y se enfrentará al Arsenal, con el objetivo de lograr su segunda Champions en toda la historia. El PSG tenía el objetivo de mantener el resultado de la ida, en París, y lo hizo, aunque sufriendo en el tiempo de descuento.

El gol tempranero de Ousmane Dembélé se celebró casi como un título. Fue un jarrón de agua fría casi impensable para el Bayern, que llegaba al Allianz Arena con 'la remuntada' entre ceja y ceja. Toda la previa de la semana se fue al garete en un abrir y cerrar de ojos. El mosquito, en el minuto 3 de partido, transformó en gol un centro de Kvaratskhelia, que estuvo estelar a lo largo del encuentro.

Luis Enrique, una vez más

Pese a que al final del partido el Bayern recortó distancias en la eliminatoria con un gol de Harry Kane, el 6-5 global le valió a los parisinos para pisar de nuevo una final de Champions (quién lo diría tras la marcha de Mbappé). Mérito, mayoritariamente, es por parte de Luis Enrique, sin ninguna duda. El asturiano está llevando al PSG a la gloria. El año pasado conquistó la Champions con una de las mayores goleadas vistas en una final al atropellar al Inter por 5-0.

Luis Enrique le cambió la cara al PSG tras la salida de sus mejores estrellas. Construyó un equipo a su medida tras su salida de la selección española y su llegada en 2023. Hasta el momento, siete títulos: dos Supercopas de Francia, dos Ligue 1, dos Copas de Francia, una Champions, y camino a su tercera liga, con la segunda final en el bolsillo. Bárvaro.

Luis Enrique, en el Allianz Arena / ANNA SZILAGYI / EFE

Imposible que fiche por el Madrid

Abelardo Fernández, en el debate de 'Noche de Champions' de Movistar+, valoró la gran faena de su 'amigo' gijonés. Incluso planteó la utopía de fichar por el Real Madrid. “No me gustaría que Luis Enrique fuera al Real Madrid porque es el mejor", dijo con un tono de humor. El exjugador del Valencia, Morientes, rechazó rápidamente la teoría. "Luis Enrique jamás se fijaría en el Madrid", afirmó.

Gerard López, seleccionador de Catalunya y comentarista, confirmó que Luis Enrique está muy a gusto en París y, probablemente, termine contrato, que se amplió hasta 2027: “Me extrañaría muchísimo, Luis se siente como en casa en París y tiene un proyecto ganador", concluyó. Números de gigante y la muestra que es un entrenador para la historia, ya lo demostró con el Barça.