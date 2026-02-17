El Pichichi de la pasada Champions muestra el camino

El título de máximo goleador de la pasada Champions League estuvo repartido a cuatro manos: las dos de Raphinha, con 13 goles, y las dos de Serhou Guirassy, con la misma cantidad. Ninguno de los dos equipos pudo acceder a la final, y de hecho los germanos cayeron eliminados a manos del Barça, que se despidió en semis contra el Inter.

En aquella edición, Guirassy vio puerta nueve veces en la fase liga, antes de sumar su décimo gol victoria a domicilio por 0-3 contra el Sporting CP en la ida de los octavos de final. Guirassy firmó luego un soberbio 'hat-trick' en la victoria por 3-1 sobre el Barça en la vuelta de los cuartos de final, partido en el que dijeron adiós del certamen.

Serhou Guirassy, delantero del Dortmund / EFE

Ello no impidió que el guineano-francés se quedara con el galardón a sus 29 años. En esta edición estsá muy lejos del líder, Kylian Mbappé, inalcanzable con sus 13 tantos. Pero no por ello deja de mojar el bueno de Serhou, clave en la victoria del Borussia Dortmund ante la Atalanta por la ida (2-0) del play-in rumbo a octavos de final de la Liga de Campeones.

Resolviendo por la vía rápida

En Alemania su Borussia Dortmund recibía al conjunto italiano en un choque obligado a comenzar un cuarto de hora tarde: el tráfico vehicular impidió que los autobuses de ambos equipos llegaran a tiempo a la cita. El que no llegó tarde a su encuentro con el gol fue Guirassy, que apenas 3' tardó en cantar el primer gol: un cabezazo certero tras envío desde el costado de Ryerson, abriendo el marcador con su cuarta diana en esta Champions.

Con la ventaja de su lado el Dortmund se hizo dominador del encuentro, pero no encontraba las vías para aumentar la ventaja. Al menos no hasta el final de la primera parte, y otra vez gracias a, quién sino, Guirassy. No marcó, pero asistió a Beier, que a portería vacía facturó el 2-0 con el que irán a la vuelta en Bérgamo. El New Balance Arena dictará sentencia el 25 de febrero.