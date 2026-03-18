Así está el Pichichi de la Champions: Lamine Yamal y Fermín se suman a la pelea

La Champions League avanza sin frenos hacia su recta decisiva. Esta semana se disputan los encuentros de vuelta de los octavos de final con ocho billetes en juego para los cuartos, siguiente ronda de la competición. Con tanto partido, los goles se acumulan uno detrás de otro y algunos de los goleadores empiezan a distanciarse en la clasificación de máximos anotadores de la competición.

Kylian Mbappé es el pichichi destacado de esta edición de la Champions League. A pesar de estar todavía cerrando la ronda de octavos de final y con cinco partidos más todavía por disputarse como máximo, el ariete francés suma 13 dianas en la competición que lo ponen como indiscutible máximo goleador por ahora.

Lamine Yamal, estrella del Barça / EFE

La competencia, sin embargo, no está muy lejos. Anthony Gordon, delantero del Newcastle, suma 10 goles en la competición, aunque el destino del Newcastle parece encaminado a la derrota tras los octavos de final. Tampoco podrá sumar más goles Erling Haaland, ariete del Manchester City, que sumó hasta 8 goles antes de caer eliminado a manos del Real Madrid.

Detrás aparecen Harry Kane (8), Julián Álvarez (7), Kvaratskhelia (7) y Osimhen (7), que tienen oportunidades de recortar distancias con Mbappé de aquí al final de la competición. En clave Barça, Rashford (5) y Lamine Yamal (5) comparten cifra y se quedan a ocho tantos del ariete francés. El '10' azulgrana sumó un nuevo tanto en octavos de final y quiere meterse en la pelea cuanto antes. Fermín, con su gol, se pone a 6 y se queda a siete de Mbappé.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League tras octavos?

K. Mbappé (Real Madrid): 13 goles A. Gordon (Newcastle): 10 goles E. Haaland (Manchester City): 8 goles H. Kane (Bayern Múnich): 8 goles K. Kvaratskhelia (PSG): 7 goles J. Alvarez (Atlético de Madrid): 7 goles V. Osimhen (Galatasaray): 7 goles H. Barnes (Newcastle): 6 goles J. Hauge (Bodo/Glimt): 6 goles G. Martinelli (Arsenal): 6 goles Vitinha (PSG): 6 goles Fermín (Barcelona): 6 goles Vinicius Junior (Real Madrid): 5 goles K. Hogh (Bodo/Glimt): 5 goles M. Rashford (Barcelona): 5 goles C. Durán (Qarabag): 5 goles A. Sorloth (Atlético de Madrid): 5 goles L. J. Suárez (Sporting CP): 5 goles F. Balogun (Mónaco): 5 goles G. Guruzeta (Athletic Club): 5 goles Lamine Yamal (Barcelona): 5 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League con actualizaciones al término de cada partido.