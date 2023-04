La pesadilla de Ibrahimovic puede dejarle sin su último gran sueño

Una nueva lesión complica el final de temporada para el sueco El delantero del Milan tenía como objetivo ganar la Champions pero tiene muy difícil poder jugarla

Zlatan Ibrahimovic tiene ya 41 años y por mucho que siga estirando su carrera, se acerca a su fin. Pero las lesiones están estropeando el final de carrera del sueco, con poco protagonismo esta temporada.

Después de brillar en la 2021/22 para el Milan, renovó por una temporada más pese a operarse en junio. Su objetivo era la Champions, el gran título que le falta. Pero solo ha podido disputar 144 minutos con el equipo lombardo. Cuando volvió ante el Lecce no pasó del calentamiento. Y se especula con que estará al menos un mes de baja.

Ibra se ha perdido 37 partidos esta temporada y desde 2020 se ha perdido más del 40% de los partidos. Así que la idea de la retirada va cobrando cuerpo, aunque él no quiera decir esa palabra: "¿Retirada? No he decidido un día para dejarlo... Quiero continuar tanto como sea posible, y no quiero pensar en dejarlo. No quiero convertirme en uno de esos que se sienten tristes pensando que podría seguir sin hacerlo. Yo sigo", declaró en 2021.

La Champions, un objetivo imposible

Está por ver si el 10 de junio estará disponible con el Milan para jugar la final de la Champions en Estambul. En caso de hacerlo, habrá cumplido su objetivo y de no poder jugar, se sentirá partícipe y lo celebrará por todo lo alto aunque no podrá sumar el máximo torneo continental a su palmarés.

Un objetivo que se le escapa y que tampoco pudo conseguir con el Inter, ni con la Juventus, ni con el PSG, ni con el Barcelona, ni con el Manchester United. Y tampoco con el Milan porque la regla UEFA dice que sin minutos disputados no eres campeón de forma oficial.