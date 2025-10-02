Pep, resignado con Gil Manzano: "Es lo que hay"

El Manchester CIty empató en su visita al Mónaco por la segunda jornada de la Champions League. Y pasó con una decisión final polémica. Los ingleses vencían durante casi todo el partido, pero un penalti lo cambió todo. Al respecto habló Pep Guardiola, entrenador del equipo mancuniano, sobre la falta que pitó Gil Manzano tras el pie muy alto de Nico González, que impactó en la cara de Dier en el área.

“Fue un buen partido. Tomamos algunas decisiones, creamos muchas ocasiones. Desafortunadamente, al final, defendimos mal un tiro libre injusto y cometimos un penalti porque Nico tocó el balón primero, sin intención. Pero es lo que hay. Tenemos un punto y lo aprovecharemos. No sé si fue penalti, pero lo pitaron. Así que ya está", expresó el catalán.

También se refirió el entrenador catalán a la labor de Ering Haaland, autor de un doblete que les tenía ganando hasta el añadido: “Es muy bueno, juega para marcar goles, muy bueno. Hay que encontrarlo y cuando jugaban con dos defensas centrales y dos centrocampistas de contención no era fácil encontrarlo, pero marcó goles”.

Y, finalmente, habló sobre la salida de Rodri del campo: “Es paso a paso. 90 minutos fueron demasiado para él”.