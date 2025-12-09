Pep Guardiola: "Que Xabi Alonso mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien"

El Real Madrid-Manchester City de este miércoles es el plato fuerte de la semana en la Champions League. El cuadro blanco recibe al equipo inglés (21:00 horas) en un momento crítico: con mucho mal ambiente y la figura de su entrenador, Xabi Alonso, muy cuestionada. Sobre todo ello habló Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al interesante duelo.

Nada más sentarse ante los micrófonos, el de Santpedor, como seguramente esperaba, empezó a recibir múltiples preguntas sobre el desempeño de su homónimo en el banquillo madridista: Xabi Alonso. "Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien. Ya verás", declaró Pep Guardiola, con una pícara sonrisa, al ser preguntado sobre un consejo para su compañero de profesión.

"Claro que empatizo con él. Trabajamos juntos dos años y medio y fue increíble. Compartimos muchas cosas. Pero Barcelona y Real Madrid son los clubes más complicados de entrenar, por la presión y el entorno. Está siendo una temporada complicada y todo gira alrededor de ganar... y cuando no ganas, ya sabes lo que sucede. A mí me pasó la temporada pasada. Pero Xabi es capaz de sacar esto adelante", señaló sobre el entrenador blanco.

El futuro de Xabi Alonso

"Me preguntáis por el futuro de Xabi y yo solo le deseo lo mejor, por la estima que le tengo. Pero es una respuesta que desconozco. La realidad la conocéis vosotros; yo estoy muy lejos y no vivo aquí", explicó al ser preguntado sobre la importancia del duelo del miércoles para el futuro del tolosarra en el banquillo. "Yo solo puedo responder que no he hablado con Florentino, ni me ha dicho que mañana vaya a ser el último partido suyo, si pierde. Hacéis muchas hipótesis y es algo que nos pasa a todos. Pero entiendo que Xabi domina la situación, sabe de qué va este invento y sé qué rival nos vamos a encontrar mañana. Yo me preocupo de analizar a mi equipo y de pensar en la actitud: para ganar al Madrid en esta competición no vale con ser mejor, sino que tienes que ser muchísimo mejor. Y eso implica muchas cosas", añadió.

Xabi Alonso, durante el Real Madrid-Celta. / Associated Press/LaPresse / LAP

Para el entrenador catalán, "el Bernabéu es un buen sitio para comprobar qué nivel tienes como equipo" y se mostró contrario cuando un periodista señaló que mucha gente cree que el Real Madrid es un equipo vulnerable: "No estoy de acuerdo, pero es su opinión", apuntó.

Un City mejorado

Sobre los cambios de su equipo respecto al curso pasado, destacó que "estamos en la Fase de Liga y no es lo mismo que unos cuartos, por ejemplo. La temporada pasada jugamos contra ellos con todos los problemas que tuvimos, muchísimas bajas... y aunque fue una buena eliminatoria, era un momento de transición para nosotros. Ahora tenemos a jugadores que pueden marcar la diferencia, un legado. Y en algún momento hay que demostrar que podemos competir en Europa. Este es un muy buen lugar al que venir para probarte como equipo".

Erling Haaland apunta a ser protagonista en uno de los platos fuertes de la jornada 6 de la Champions League / EFE

Finalmente, preguntado por John Stones, que no estará disponible en el Santiago Bernabéu por una lesión sufrida mientras decoraba el árbol de Navidad junto a su familia, según varios medios británicos, Guardiola no dio mucha información al respecto: "Está lesionado de la pierna. No sé cuánto tiempo estará fuera", replicó.