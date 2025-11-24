Pep Guardiola se siente "avergonzado"

El Manchester City vuelve a la acción tras el varapalo sufrido en la Premier el pasado fin de semana, con Pep Guardiola dejando una imagen bochornosa al finalizar el encuentro. Los 'cityzens', que cayeron hace dos días frente al Newcastle, centran el foco ya en la quinta jornada de la Champions, en la que recibirán en casa al Bayer Leverkusen con el objetivo de mantenerse invictos y en la zona noble de la clasificación.

Sobre el partido del Etihad se pronunció Pep Guardiola, que también aprovechó la rueda de prensa previa para pedir disculpas por su comportamiento y para hablar de nombres propios como los de Rodri Hernández y Claudio Echeverri.

El de Santpedor acaparó todos los focos tras la derrota en St. James' Park. No por el resultado (un 2-1 que aleja al City ya a siete puntos del líder Arsenal), sino por su actitud una vez finalizado el encuentro. Y es que Guardiola arremetió contra un operador de cámara, quitándole los auriculares para decirle algo al oído antes de retirarse definitivamente hacia la zona de vestuarios.

"Pido disculpas"

La imagen rápidamente se hizo viral en redes sociales, comportando todo tipo de críticas hacia el técnico catalán por entrometerse en el trabajo del cámara, que grabó su discusión con Bruno Guimaraes una vez finalizado el choque.

Todo comenzó con el pitido del árbitro, pues Guardiola se enzarzó con Joelinton antes de que sus compañeros del Newcastle le apartaran de la zona. Y fue entonces cuando se puso a discutir con Guimaraes, antes de producirse las mencionadas imágenes con el operador de cámara.

"Pido disculpas. Me siento avergonzado cuando lo veo. No me gusta y pido disculpas al operador de cámara. Soy como soy. Con 1000 partidos como entrenador no soy una persona perfecta y cometo errores. Solo defiendo a mi equipo y a mi club, que no haya duda de eso", dijo este lunes Pep Guardiola, arrepentido de su actitud.

Todo se produjo por la derrota del Manchester City en un duelo en el que Pep reclamó un penalti sobre Foden y un dudoso fuera de juego en el gol del Newcastle, que deja al cuadro 'cityzen' muy alejado del liderato de la Premier: "Bajo mi experiencia, para ganar la Premier League tienes que cosechar 98, 99 o 100 puntos. Si no, no ganamos, y al haber perdido cuatro partidos en estas primeras 12 jornadas…".

"Pregúntale a su encantador agente"

Sobre la perla del Manchester City, cedida esta temporada precisamente al Leverkusen, el técnico quiso mandar un mensaje al futbolista por la actitud de sus representantes. "Siempre nos gusta que nuestros jugadores cedidos jueguen muchos minutos. Le tenemos mucho aprecio como futbolista, pero lo que está pasando en el Leverkusen, tenéis que preguntarle a su encantador agente", comenzó diciendo.

Al ser insistido por Echeverri, que a sus 19 años tan solo suma 241 minutos esta campaña, y sobre la posibilidad de romper su cesión en invierno, Pep insistió: "Es una pregunta para su agente. Él lo sabrá todo".

Finalmente, sobre Rodri Hernández, desveló que todavía no está preparado para entrar en la convocatoria, como tampoco Kovacic: "A Rodri no le faltará mucho. No estoy seguro, pero creo que no tardará en volver. Cuando vuelva, esperaremos un poco más para asegurarnos de que esté listo y pueda jugar sin problemas".