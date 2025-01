Pep Guardiola: "Me gusta todo de Luis Enrique"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, reconoció su admiración por su homólogo del París Saint-Germain, Luis Enrique, su rival este miércoles en la Champions League, pero negó que este copie su trabajo. "Me gusta todo de Luis Enrique, su forma de jugar. Se le puede criticar por que no ponga un delantero centro, pero sigue siendo uno de los mejores equipos. En su trabajo, Luis siempre es de los mejores", aseguró el técnico catalán en la rueda de prensa previa al duelo.

Guardiola aseguró que empezó a entrenar antes que Luis Enrique, compañero suyo en la 'Generación Cobi', la selección olímpica que ganó el oro en Barcelona 1992, pero negó que el asturiano copie su manera de entrenar.

"El Barcelona de Luis Enrique era un equipo increíble. Me enfrenté a ellos en semifinales de la Liga de Campeones con el Bayern (Múnich) y eran imparables, con Neymar, Luis Suárez, Messi, además de los otros jugadores. Por eso ganaron ese año", aseguró.

"SIEMPRE TE VAN A CRITICAR"

"Pero no es una copia. Es él quien crea ese equipo; para lo bueno y para lo malo, le pertenece totalmente a él", señaló. "Siempre te van a criticar, pero creo que está haciendo un buen trabajo. Me encanta lo que he visto esta temporada. Es un equipo muy joven y muy dinámico. Con Dembélé, Barcola, el ritmo que imponen...", dijo el técnico, que consideró injustas las críticas y muy elevado el nivel de exigencia. "Como a nosotros, no les vale con ganar la liga francesa. Y es algo que no resulta fácil", indicó.

También se refirió a la amistad personal que le une a Luis Enrique. "Nuestras familias son muy cercanas, estamos muy unidos. Le aprecio y nos aprecian. Tenemos una conexión increíble a muchos niveles. Puede que pasemos mucho tiempo sin vernos, pero cuando nos encontramos estamos muy felices", dijo Guardiola, que bromeó: "Espero que mañana tenga un mal día, pero nuestra amistad prevalecerá".

El técnico del City reconoció que su equipo está intentando superar un bache de juego y apuntó a que los resultados les están ayudando a recobrar la confianza; y subrayó la mejora de Phil Foden y de Erling Haaland, dos de sus mejores hombres la pasada campaña, de quienes dijo que están recuperando su mejor versión.