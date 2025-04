Pellegrini, el gran descubridor de Rice: "Dijimos que no debía irse cedido"

El partido del pasado martes entre Arsenal y Real Madrid (3-0) tuvo un claro protagonista. Declan Rice se convirtió en el héroe 'gunner' tras firmar dos auténticos golazos que ya forman parte de la historia de la competición. El jugador es internacional inglés desde 2019 pero el partido que realizó ante el conjunto blanco delante de todo el mundo del fútbol ha agrandado aún más su nombre.

El jugador londinense empezó en la cantera del Chelsea y pasó por el West Ham antes de llegar al Arsenal. En esa etapa, Rice dio el 'boom' en Inglaterra y el máximo culpable de poder verle deslumbrar fue Manuel Pellegrini. El técnico del Real Betis, en la previa del partido de Conference League ante el Jagiellonia, fue preguntado por el jugador y explicó cómo vivió su etapa en el West Ham con un Rice tan joven: "De Declan no me sorprende nada, porque fue uno de los jugadores que hicimos jugar en el primer equipo, debutar y jugar con nosotros. Luego, el club decidió que se fuera cedido, aunque dijimos que no debía hacerse. Después, fue vendido por 110 millones".

Su relación con el jugador era más que especial. Pese a que la etapa de Pellegrini en el conjunto inglés no saliese como esperaba, uno de sus grandes logros fue hacer que Rice mostrara toda la calidad que llevaba en sus botas. El chileno reconoció que, pese a que fuera ante el Real Madrid, se alegró profundamente por el jugador del Arsenal: "Se lo merece porque es un jugador muy capacitado y muy serio para entrenar. Un gran profesional. Lo lamento mucho por el Real Madrid, pero me alegro por Declan", reconoce.

Esta claro que la carrera de Rice podría haber sido diferente sin Manuel Pellegrini. Como cuenta el Ingeniero, la dirección deportiva del West Ham estaba confiada en cederle, pero fue Pellegrini quien confió en él desde el primer momento.

El Betis, lanzado a por la Conference

En clave verdiblanca, el Real Betis afronta un momento clave de la temporada. La ilusión está puesta en la Conference League y ganar el partido de ida ante el Jagiellonia será clave para estar en las ansiadas semifinales, además de no dejar de lado la carrera por los puestos Champions en la competición doméstica. La temporada del Betis ha sido una auténtica montaña rusa: de firmar la peor primera vuelta de Pellegrini en el conjunto verdiblanco a ser una de las temporadas más ilusionantes de la historia reciente del club.

El propio técnico reconoció la euforia que hay en el vestuario, pero sin olvidar que aún queda por hacer lo más importante: "Me alegro de estar en este momento, sobre todo por la afición, pero mantengo siempre que lo se ha hecho atrás no sirve para mañana. Sólo hay que pensar en vencer para dar un paso más, no se puede pensar en jugar la final. Hay que ir paso a paso", sentenció.