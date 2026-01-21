El pasado oculto del portero del Slavia de Praga, Jindřich Staněk, que no tiene nada que ver con el fútbol

El Slavia de Praga se ha presentado como un equipo muy peleón contra todo un Barça que apuraba sus opciones para pasar a los octavos de final de la Champions sin tener que jugar la ronda de dieciseisavos.

De Jong pugna con un futbolista del Slavia de Praga. / Petr David Josek / AP

Una de las historias curiosas radica en el pasado del portero checo, Jindřich Staněk, quien antes de ganarse la vida atajando goles pasaba el rato con el rap bajo el pseudónimo de Ejay.

Incluso tenía un canal de Youtube donde publicaba sus canciones, Ejay383, en una época en la que completaba su formación en la escuela del otro club de la ciudad, el Sparta.

Sin embargo, con el paso de los años y a medida que su talento iba creciendo cada vez más, esa habilidad quedó solamente como un hobby que se fue apagando para centrarse en el fútbol.

Ahora, con 29 años a sus espaldas, rememora aquella etapa como un buen recuerdo del pasado, de hace 13 años, cuando tenía 16. En su Instagram, además, también se puede ver que es un amante de los gatos y tiene varias publicaciones con diversos animales en su perfil en Instagram.

Staněk llegó a formar parte de la plantilla sub21 y sub23 del Everton antes de regresar a Chequia con el Dynamo Ceske Budejovice. Antes de llegar al Slavia en 2024 pasó por el Viktoria Plzen y ha participado en 14 ocasiones con la selección nacional.