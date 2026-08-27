Los partidos que no te puedes perder de la fase liga de la Champions League 2026-27

Se acabó la espera. La Champions League 2026-27 ya está completamente definida tras el sorteo celebrado en Mónaco. Para muchos, la competición reina es el gran aliciente de la temporada y, como no podía ser de otra manera, habrá partidazos desde la primera jornada de la fase liga. En SPORT, repasamos los enfrentamientos que no te puedes perder.

La tercera edición del nuevo formato, de momento dominado con total autoridad por el Paris Saint-Germain de Luis Enrique Martínez, ganador de las últimas dos 'Orejonas', arrancará con muchos duelos de primer nivel.

El triángulo Barça-PSG-City

El gran partido de la fase liga culé se disputará en el Parque de los Príncipes, la casa del vigente campeón de Europa y gran dominador del formato, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. El equipo francés, además, deberá viajar hasta Manchester para enfrentarse en el Etihad al City de Enzo Maresca. Otro partidazo que nos deja esta fase liga. Para cerrar este triángulo 'amoroso' entre Barça, PSG y Manchester City, el cuadro inglés visitará el Camp Nou para medirse al equipo de Hansi Flick.

Luis Enrique y Hansi Flick se saludan antes del Barça-PSG de la Champìons 2025/26 / EFE

El Real Madrid también tendrá buenos enfrentamientos en la primera fase liga de José Mourinho como técnico blanco: recibirá al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu y se medirá al Arsenal de Mikel Arteta en el imponente Emirates. Los 'gunners', además, recibirán en Londres al Borussia Dortmund, pero tendrán que pisar suelo alemán para enfrentarse al 'coco' bávaro: el Bayern Múnich.

Por su parte, el Inter de Milán también visitará Alemania para probarse en uno de los estadios más impresionantes de la competición reina, el Signal Iduna Park, feudo del Borussia Dortmund, y tendrá un duro test en Milán ante el Liverpool de Andoni Iraola. Los 'reds' recibirán al Atlético de Madrid de Diego Simeone en Anfield. No es poca cosa.

LIVERPOOL (United Kingdom), 17/09/2025.- Atletico Madrid's Marcos Llorente celebrates with teammates after scoring the 2-2 during the UEFA Champions League league phase match between Liverpool and Atletico Madrid in Liverpool, Britain, 17 September 2025. (Liga de Campeones, Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN / ADAM VAUGHAN

No será el único choque de nivel de los colchoneros. El Metropolitano acogerá al Manchester United y al Bayern de Múnich, mientras los bávaros se desplazarán hasta Old Trafford para poner a prueba el proyecto de Michael Carrick.

Grandes partidos de la fase liga PSG vs Barça

Manchester City vs PSG

Barça vs Manchester City

Real Madrid vs Inter de Milán

Arsenal vs Real Madrid

Arsenal vs Borussia Dortmund

Bayern Múnich vs Arsenal

Borussia Dortmund vs Inter de Milán

Inter de Milán vs Liverpool

Liverpool vs Atlético de Madrid

Atlético de Madrid vs Manchester United

Atlético de Madrid vs Bayern Múnich

Manchester United vs Bayern Múnich

La nueva Champions vuelve a demostrar que no hace falta esperar a las eliminatorias para disfrutar de grandes noches europeas y el calendario promete emociones fuertes desde el primer balón.

Con Barça, Real Madrid, Atlético, PSG, City, Bayern, Liverpool, Arsenal e Inter entre los grandes protagonistas, la batalla por la 'Orejona' promete ser espectacular. Ahora solo queda que ruede el balón y que empiece el espectáculo.