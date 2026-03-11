FÚTBOL
Partidos de Champions League de hoy, miércoles 11 de marzo: horario, canal y dónde ver por TV
Este miércoles 11 de marzo se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Bayer Leverkusen - Arsenal, Bodo/Glimt - Sporting Lisboa, PSG - Chelsea y Real Madrid - Manchester City
Ahora que el cuadro final de la fase de eliminación directa de la Champions League ya está conformado, el día de hoy, miércoles 11 de marzo, se estará llevando a cabo la primera tanda de los partidos de ida de los octavos de final.
Primeramente, el Bayer Leverkusen y el Arsenal se adelantarán al resto de enfrentamientos para iniciar la jornada, procediendo a disputar su cuarto partido mientras los gunners buscan su tercera victoria consecutiva en duelos directos. Asimismo, el Bodo/Glimt y el Sporting Lisboa se enfrentan en la llave más infravalorada de la Ronda de 16, pero que puede dar más sorpresas que las que ya dieron en la fase de grupos.
En simultáneo a este último, el PSG y el Chelsea se estarán enfrentando en el duelo con más estrellas por plantilla que presenciará la fecha, últimamente con el Real Madrid y el Manchester City sumando una cifra más al que debe ser el clásico de la década en Champions League por la regularidad con la que se da (cinco victorias para los citizens, tres para los merengues y tres empates).
Partidos de Champions League hoy miércoles 11 de marzo
Bayer Leverkusen - Arsenal tendrá lugar a las 18:45 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.
Bodo/Glimt - Sporting Lisboa, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3.
PSG - Chelsea, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.
Real Madrid - Manchester City, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
