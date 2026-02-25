Partidos de Champions League de hoy, miércoles 25 de febrero: horario, canal y dónde ver por TV

El cuadro final de la fase de eliminación directa de la Champions League está por encontrar su versión culminante, ya que el día de hoy, miércoles 25 de febrero, se estarán llevando a cabo la segunda tanda de los partidos de vuelta de los play-offs.

Así, pues, ante todo, el encuentro entre el Borussia Dortmund y el Atalanta será el que dé inicio a la jornada del día, donde los germánicos se presentan con la ventaja tras haber derrotado al conjunto italiano en el partido de ida; misma descripción que se puede hacer del Galatasaray respecto a la Juventus, a la cual sorprendió con cinco goles mientras jugaban de local.

Por su parte, el PSG encontró un duro adversario en el Mónaco cuando lo visitó en el Estadio Luis II, últimamente imponiéndose por la mínima (3-2). En paralelo, el Real Madrid se trasladó a Portugal para enfrentarse al Benfica y así extraer el mismo resultado ajustado pero positivo, aunque con un gran número de polémicas extrafutbolísticas que, a día de hoy, continúan dando de qué hablar.

Partidos de Champions League hoy miércoles 25 de febrero

Atalanta - Borussia Dortmund tendrá lugar a las 18:45 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3.

Juventus - Galatasaray, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de tabii, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5.

PSG - Mónaco, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

Noticias relacionadas

Real Madrid - Benfica, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.