FÚTBOL

Partidos de Champions League de hoy, miércoles 28 de enero: horario, canal y dónde ver por TV

Este miércoles 28 de enero se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el PSV - Bayern Múnich, PSG - Manchester United y el Barcelona - Copenhague

El Bayern Múnich sentenció su clasificación hacia la próxima fase en la fecha pasada

El Bayern Múnich sentenció su clasificación hacia la próxima fase en la fecha pasada / Bolavip

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, miércoles 28 de enero, en el seno de la Champions League.

Los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas son PSV - Bayern Múnich, PSG - Manchester United y Barcelona - Copenhague, como parte de una fase de grupos que presenciará su última jornada de cara a dar paso al período de eliminación directa.

Partidos de Champions League hoy miércoles 28 de enero

Monaco vs Juventus tendrá lugar a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 11.

Union Saint-Gilloise vs Atalanta, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 13.

Ajax vs Olympiakos, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 12.

Athletic Club vs Sporting CP, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Bayer Leverkusen vs Villarreal, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5.

PSV vs Bayern München, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Manchester City vs Galatasaray, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de tabii, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 8.

Atlético Madrid vs Bodø / Glimt, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3.

Paphos vs Slavia Praha, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

PSG vs Newcastle United, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 7.

Borussia Dortmund vs Internazionale, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 9.

Napoli vs Chelsea, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 10.

Arsenal vs Kairat, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Liverpool vs Qarabağ, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Barcelona vs København, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

Benfica vs Real Madrid, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.

Club Brugge vs Olympique Marseille, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

