FÚTBOL
Partidos de Champions League de hoy, martes 10 de marzo: horario, canal y dónde ver por TV
Este martes 10 de marzo se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Galatasaray - Liverpool, Atalanta - Bayern Múnich, Atlético de Madrid - Tottenham y Newcastle - Barcelona
Ahora que el cuadro final de la fase de eliminación directa de la Champions League ya está conformado, el día de hoy, martes 10 de marzo, se estará llevando a cabo la primera tanda de los partidos de ida de los octavos de final.
Así, pues, ante todo, el Galatasaray (puesto número 20) y el Liverpool (puesto número 3) serán los primeros en dar inicio a la jornada, con datos tan interesantes como que es la primera participación en la Ronda de 16 de los turcos desde la temporada 2013/14, y que aspiran a sumar su cuarta victoria consecutiva frente a los de Arne Slot.
Luego, en simultáneo, Atalanta - Bayern Múnich, Atlético de Madrid - Tottenham y Newcastle - Barcelona estarán teniendo lugar, dejando como favoritos al club bávaro y a los clubes españoles. Sin embargo, como el repechaje del Real Madrid o la eliminación del Napoli han demostrado, la Liga de Campeones es la clase de torneos en los que confiarse se paga caro.
Partidos de Champions League hoy martes 10 de marzo
Galatasaray - Liverpool tendrá lugar a las 18:45 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de tabii, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.
Atalanta - Bayern Múnich, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3.
Atlético de Madrid - Tottenham, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.
Newcastle - Barcelona, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.
