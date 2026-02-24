Partidos de Champions League de hoy, martes 24 de febrero: horario, canal y dónde ver por TV

El cuadro final de la fase de eliminación directa de la Champions League está por encontrar su versión culminante, ya que el día de hoy, martes 24 de febrero, se estarán llevando a cabo la primera tanda de los partidos de vuelta de los play-offs.

En este sentido, cuatro disputas tendrán lugar durante las próximas horas, incluyendo el Atlético de Madrid - Brujas, cuya disputa inicial terminó en un empate a tres goles, a pesar de la clara ventaja que los colchoneros sumaron inicialmente; el Bayer Leverkusen - Olympiakos, para el que Patrick Schick se encargó con un doblete de inclinar hacia los alemanes; el Inter - Bodo/Glimt, cuyo marcador globar deja, actual y sorpresivamente, fuera del torneo a los italianos; y el Newcastle - Qarabag, donde las urracas se presentan como cómodas favoritas al golear en la ida (6-1).

Partidos de Champions League hoy martes 24 de febrero de enero

Atlético de Madrid - Brujas tendrá lugar a las 18:45 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Bayer Leverkusen - Olympiakos, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

Inter - Bodo/Glimt, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3.

Newcastle - Qarabag, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5.