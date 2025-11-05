Partidos Champions League hoy: qué equipos juegan, horarios y dónde ver por TV, online y en directo

La Champions League cierra el telón de la cuarta jornada de la fase liga hoy miércoles 5 de noviembre, momento en el que los 18 equipos que todavía no han salido a escena buscarán seguir avanzando en sus respectivos objetivos antes de alcanzar el ecuador de esta fase inaugural.

La primera sesión estuvo cargada de emociones y contó con algún que otro tropiezo sonado, destacando las derrotas de Real Madrid y PSG que les costaron la pérdida del invicto. La otra cara de la moneda la protagonizaron Arsenal y Bayern de Múnich, que reforzaron su posición en lo más alto de la clasificación.

Entre los partidos destacados de esta noche se encuentra el del FC Barcelona, que visita al Brujas, y el del Manchester City, que recibe al Borussia Dortmund en uno de los duelos más igualados de la jornada. Respecto a los representantes españoles, el Villarreal será el encargado de dar el pistoletazo de salida ante el modesto Pafos y el Athletic Club afronta una difícil visita al campo del Newcastle.

¿Qué partidos se juegan hoy en la jornada 4 de la Champions League?

Qarabag - Chelsea: 18:45 horas (CET) Pafos - Villarreal: 18:45 horas (CET) Ajax - Galatasaray: 21:00 horas (CET) Benfica - Bayer Leverkusen: 21:00 horas (CET) Brujas - Barcelona: 21:00 horas (CET) Inter - Kairat: 21:00 horas (CET) Manchester City - Borussia Dortmund: 21:00 horas (CET) Marsella - Atalanta: 21:00 horas (CET) Newcastle United - Athletic Club: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver todos los partidos por TV y online la Champions League 2025-26?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos tanto de la fase liga como de las eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Desde SPORT, te ofreceremos una cobertura completa de la Champions League 2025-26 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los partidos y las declaraciones de los protagonistas.