Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

CARRUSEL CHAMPIONS

Partidos Champions League hoy, en directo: AS Mónaco - Tottenham Hotspur y el resto de la jornada

Sigue en directo el partido en el que el Mónaco de Ansu Fati recibe la visita del Tottenham, además del resto de la tercera jornada de la Liga de Campeones

Ansu Fati durante un partido con el Mónaco

Ansu Fati durante un partido con el Mónaco / AS MONACO

Xavi Turu

Vive en SPORT la tercera jornada de la Champions League en directo.

Actualizar

TEMAS