En directo
CARRUSEL CHAMPIONS
Partidos Champions League hoy, en directo: AS Mónaco - Tottenham Hotspur y el resto de la jornada
Sigue en directo el partido en el que el Mónaco de Ansu Fati recibe la visita del Tottenham, además del resto de la tercera jornada de la Liga de Campeones
Xavi Turu
Vive en SPORT la tercera jornada de la Champions League en directo.
¡Carrusel Champions!
¡Todo listo en la mayoría de los partidos. Menos de dos minutos para que empiece a rodar la pelota!
REAL MADRID-JUVENTUS
El Real Madrid ya calienta en el tapete verde del Bernabéu. No os perdáis todos los detalles del partido en el directo aquí.
BAYER MÚNICH-BRUGES
El Bayern ya calienta en el Allianz Arena cuando quedan algo más de diez minutos para que empiece el partido.
EINTRACHT-LIVERPOOL
El conjunto de Slot no quiere descolgarse de la zona alta de la tabla y buscará los tres puntos en Alemania.
CHELSEA-AJAX
El conjunto de Maresca en su llegada a Stamford Bridge.
AS MÓNACO-TOTTENHAM
El XI de los Spurs para jugar en el Principado.
AS MÓNACO-TOTTENHAM
Ansu Fati titular ante los ingleses. Esta es la alineación del conjunto monegasco.
Los partidos
Estos son los encuentros que arrancarán a partir de las 21:00 horas con algún que otro plato fuerte sobre la mesa en esta jornada de miércoles.
CHELSEA-AJAX
SPORTING PORTUGAL-MARSELLA
AS MÓNACO-TOTTENHAM
ATALANTA-SLAVIA PRAGA
EINTRACHT-LIVERPOOL
BAYER MÚNICH-BRUGES
REAL MADRID-JUVENTUS
Podéis consultar la clasificación provisional de la Champions aquí.
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Empezamos la retransmisión del carrusel Champions League de este miércoles con los partidos que se jugarán a partir de las 21:00 horas.
- Barcelona - Olympiacos, en directo: Champions League hoy, en vivo
- Sale a la luz el principal detonante de la ruptura entre Andy y Lucas: 'Se lo encuentra con su mujer en su casa
- La convocatoria del Barça para recibir al Olympiacos
- José María García, periodista, sobre Florentino Pérez: 'Lo que está haciendo el presidente del Madrid es lamentable y penoso
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Olympiacos
- Hansi Flick lo tiene claro: prioridad Champions
- Courtois carga contra Laporta y 'la mano blanca': 'Tiene que decir eso por el caso Negreira
- La carta secreta de Flick para el Bernabéu