Partidos Champions League hoy, en directo: AS Mónaco - Tottenham Hotspur y el resto de la jornada

Los partidos

Estos son los encuentros que arrancarán a partir de las 21:00 horas con algún que otro plato fuerte sobre la mesa en esta jornada de miércoles.

CHELSEA-AJAX

SPORTING PORTUGAL-MARSELLA

AS MÓNACO-TOTTENHAM

ATALANTA-SLAVIA PRAGA

EINTRACHT-LIVERPOOL

BAYER MÚNICH-BRUGES

REAL MADRID-JUVENTUS

Podéis consultar la clasificación provisional de la Champions aquí.