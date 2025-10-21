Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

CHAMPIONS LEAGUE

Partidos Champions League hoy, en directo: Bayer Leverkusen - PSG y el resto de la jornada, en vivo

Sigue en directo el partido en el que el PSG de Luis Enrique visita Leverkusen, además del resto de la tercera jornada de la Liga de Campeones

PSG's Desire Doue, right, challenges for the ball with Strasbourg's Valentin Barco, left, and Julio Enciso, covered, during the French League One soccer match between Paris Saint-Germain and Strasbourg, in Paris, France, Friday, Oct. 17, 2025. (AP Photo/Christophe Ena)

PSG's Desire Doue, right, challenges for the ball with Strasbourg's Valentin Barco, left, and Julio Enciso, covered, during the French League One soccer match between Paris Saint-Germain and Strasbourg, in Paris, France, Friday, Oct. 17, 2025. (AP Photo/Christophe Ena) / Christophe Ena / AP

Albert Miranda

Vive en SPORT la tercera jornada de la Champions League en directo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas