En Directo
CHAMPIONS LEAGUE
Partidos Champions League hoy, en directo: Bayer Leverkusen - PSG y el resto de la jornada, en vivo
Sigue en directo el partido en el que el PSG de Luis Enrique visita Leverkusen, además del resto de la tercera jornada de la Liga de Campeones
Albert Miranda
Vive en SPORT la tercera jornada de la Champions League en directo.
Este es el XI inicial del Paris Saint-Germain para enfrentarse al Bayer Leverkusen.
Este es el XI incial con el que saldrá el Bayer Leverkusen para enfrentarse al PSG.
¡Muy buenas nocheees a todos! Bienvenidos al carrusel de la Champions League del día de hoy. Iremos comentando el Bayer Leverkusen vs el Psg. Además, narraremos todos los goles del resto de partidos que se jugarán durante la jornada de hoy.
