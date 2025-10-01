En Directo
CHAMPIONS LEAGUE
Partidos Champions League hoy, en directo: resultados y goles de la jornada 2, en vivo
Sigue en directo la jornada de la Champions con el Qarabag-Copenhague y Union SG-Newcastle
Vive en SPORT la segunda jornada de la Champions League en directo.
Comienzan las segundas partes...
...y esperemos que sean buenas. Ya se juega el Union SG-Newcastle en Bélgica.
¡ACABAN LAS PRIMERAS PARTES!
En Bélgica vence el Newcastle por 0-2 al Union SG (goles de Gordon y Tonali). En Bakú, el Qarabag gana por 1-0 al Copenhague (diana de Zoubir).
¡GOL DEL NEWCASTLE!
Marca de penalti Anthony Gordon. Vencen los ingleses por 0-2 en Bélgica.
¡PENALTI PARA EL NEWCASTLE!
Cae Elanga en el área derribado por un defensor y el árbitro sanciona penalti.
QAR 1-0 COP, MIN. 40
Vence todavía el Qarabag por la mínima al Copenhague en casa.
¡Reclaman una mano!
El Newcastle atacaba buscando el 0-2, cuando una mano en el área impidió el tanto de Joelinton. Sin embargo, estaba apoyada en el suelo y, por ende, no será sancionada.
¡GOL DEL QARABAG!
Abdellah Zoubir abre la cuenta en Bakú para que los azeríes se pongan en ventaja ante el Copenhague.
USG 0-1 NEW, MIN. 25
Así celebró Tonali el gol ante los belgas.
Lesión
Lesionado Huescas en el Copenhague. Deja su sitio a Zague. 0-0 sigue el partido ante el Qarabag.
¡GOL DE TONALI!
Marca el Newcastle en campo del Union SG. Ya vencen 0-1 gracias al gol del italiano Sandro Tonali.
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- Kairat Almaty - Real Madrid, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver | Champions League
- Cumbre de Deco con los agentes de Dani Olmo
- Romário, exleyenda azulgrana (59 años), 'enfada' a Brasil por el Barça: 'Hasta la muerte
- La UEFA anuncia el Barça-Olympiakos en el Camp Nou
- La Premier no quita ojo a Ronald Araujo
- El Spotify Camp Nou entra en una nueva dimensión
- Luis Zahera se mete en un lío y pide perdón a toda la audiencia de 'El Hormiguero': 'Me puse nervioso