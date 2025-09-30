En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Partidos Champions League hoy, en directo: resultados y goles de la jornada 2, en vivo
Sigue en directo el carrusel de la segunda jornada de la Champions League, con el Galatasaray-Liverpool, el Inter-Slavia Praga, el Chelsea-Benfica, el Pafos-Bayern y el Atlético-Eintracht
Xavi Turu
Sigue aquí en SPORT todos los partidos de la segunda jornada de la Champions League, con turno hoy martes para Liverpool, Bayern, Inter, Atlético y Chelsea y Benfica, que se miden en Stamford Bridge
BODO GLIMT-TOTTENHAM (1-0) I MIN. 54
¡Gooool del Bodo Glimt! Los noruegos se adelanta en casa con un gol de Hauge.
PAFOS-BAYERN
Este fue el primer gol del Pafos en el partido de hoy, un auténtico testarazo al filo del descanso, con un Bayern que sigue con mucha ventaja en el marcador.
¡Segunda parte!
Empiezan las segundas partes con un Atlético que tiene muy encarrilado el partido, un Bayern que apunta a que se llevará los tres puntos de Chipre y un Benfica de Mourinho que buscará la remontada en Stamford Bridge.
¡Descanso!
Tras los primeros cuarenta y cinco minutos, así están los resultados de los partidos:
PAFOS-BAYERN (1-4)
GALATASARAY-LIVERPOOL (1-0)
INTER-SLAVIA PRAGA (2-0)
CHELSEA-BENFICA (1-0)
ATLÉTICO-FRANKFURT (3-0)
O. MARSELLA-AJAX (3-0)
BODO GLIMT-TOTTENHAM (0-0)
PAFOS-BAYERN (1-4) I MIN. 45
¡Gooool del Pafos! Los locales marcan el primero al filo del descanso con un tiro de Mislav Orsic.
PAFOS-BAYERN
Este fue el tercer gol de un Bayern que se está 'paseando' en Chipre.
INTER-SLAVIA PRAGA (2-0) I MIN. 39
¡Marca el segundo el Inter! Dumfries se une a la fiesta de Lautaro y el lateral neerlandés pone el 2-0 en el Giuseppe Meazza.
PAFOS-BAYERN (0-4) I MIN. 37
¡Goooool del Bayern! Marca el cuarto el equipo alemán. Lo que estábamos diciendo... Los visitantes quieren dejar muy encarrilado el partido de cara al segundo tiempo. De nuevo vuelve a marcar Kane ante una defensa del equipo chipriota un tanto descolocada.
PAFOS-BAYERN (0-3) I MIN. 35
¡El tercero del Bayern! Los bávaros buscan la sentencia para resguardar fueras de cara a la segunda parte y el equipo de Kompany marca el tercer tanto, obra de Jackson.
INTER-SLAVIA PRAGA (1-0) I MIN. 32
¡Goooool del Inter! Marca el de casi siempre para los italianos, marca Lautaro, que presionó con ganas al guardameta visitante, logró robar el esférico y tan solo tuvo que empujar la pelota al fondo de las mallas.
