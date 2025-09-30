Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
CHAMPIONS LEAGUE

Partidos Champions League hoy, en directo: resultados y goles de la jornada 2, en vivo

Sigue en directo el carrusel de la segunda jornada de la Champions League, con el Galatasaray-Liverpool, el Inter-Slavia Praga, el Chelsea-Benfica, el Pafos-Bayern y el Atlético-Eintracht

Kane celebrando su gol ante el Pafos

Kane celebrando su gol ante el Pafos / EFE

Xavi Turu

Sigue aquí en SPORT todos los partidos de la segunda jornada de la Champions League, con turno hoy martes para Liverpool, Bayern, Inter, Atlético y Chelsea y Benfica, que se miden en Stamford Bridge

