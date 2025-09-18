En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Partidos Champions League hoy, en directo: resultados y goles de la jornada 1, en vivo
Sigue en directo todos los partidos de este jueves de la primera jornada de Champions League
Sigue aquí en SPORT todos los partidos de la primera jornada de la Champions League.
COPENHAGUE 1-0 LEVERKUSEN | MIN. 22
Córner a favor del Copenhague. Sin embargo, lo han desaprovechado con un servicio en corto que ha terminado con un centro que no ha superado la línea del área.
COPENHAGUE 1-0 LEVERKUSEN | MIN. 19
Falta peligrosa para el Leverkusen desde la frontal del área... pero el servicio de Grimaldo se marcha por encima de la portería. Van reaccionando poco a poco los alemanes tras el gol inicial del conjunto danés.
BRUJAS 0-0 MÓNACO | MIN.15
Problemas físicos para Simon Mignolet. El mejor jugador del encuentro hasta el momento ha sentido unas molestias y no puede continuar el partido. Le sustituye el arquero suplente, Nordin Jackers. Baja importante para los locales.
COPENHAGUE 1-0 BAYER EVERKUSEN | MIN.9
¡GOOOOOOL DEL COPENHAGUE! ¡MARCA JORDAN LARSSON!
El delantero local abre la lata en el Parken Stadion. Primer gol de la tarde.
BRUJAS 0-0 MÓNACO | MIN. 10
¡Mignolet para el penalti a Akliouche! Se mantiene el 0-0 en Bélgica.
BRUJAS - MONACO (0-0) I MIN. 0
Primeros minutos de intercambio entre ambos equipos. El Brujas aprovecha el empuje local para intentar acercarse a la portería del Monaco.
¡¡Y empiezan los partidos!! ¡El balón ya rueda en Brujas y en Copenhague tras sonar el himno de la Champions!
Y estos son los escogidos por el Brujas
El XI inicial del Mónaco
¿Oportunidad para Ansu Fati?
El canterano azulgrana ha sido convocado para el partido de Champions y podría tener su primera oportunidad como jugador del Mónaco esta tarde. De momento, esperará en el banco de suplentes.
- El 'niño prodigio' de 15 años que viaja a Newcastle
- Cambio de planes para relevar a Lamine Yamal
- Mateu Lahoz dicta sentencia sobre el polémico penalti que dio la victoria al Real Madrid: 'Este tipo de acciones...
- De Zerbi explota y señala al Madrid: 'El penalti es una vergüenza
- Old Trafford, en llamas: el despido millonario de Amorim
- Graves acusaciones contra el Madrid: 'Un robo, con ellos en la Champions pasa siempre
- El Barça ya prepara la vuelta a Montjuïc
- Mónica Marchante revela qué ocurrió entre Luis Enrique y Susana Guasch: 'Me da un poco de pena