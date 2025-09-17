Partidos Champions League hoy, en directo: resultados y goles de la jornada 1, en vivo

Duelo de Españoles

Jose Luis Mendilibar, técnico del Olympiacos, y Juan Carlos Carcedo, entrenador del PAFOS, se verán las caras en su debut en la máxima competición continental. Mendilibar entrenó en el Osasuna, Eibar, Alavés o Sevilla, con el que ganó una Europa League y jugó dos partidos de Champions en 2023. Por su parte, Carcedo pasó por el Zaragoza y el Ibiza.