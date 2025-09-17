Partidos Champions League hoy, en directo: resultados y goles de la jornada 1, en vivo

Así os lo hemos contado
Olympiacos 0-0 PAFOS | Min.5
Sin ocasiones en el Olympiacos-PAFOS. De momento, mejor el conjunto de Mendilibar que se presume superior y lo está demostrando en el terreno de juego. Su presión le está complicando mucho la vida a los zagueros visitantes, incapaces de sacar el balón limpio.
Slavia Praha 0-0 Bodo Glimt | Min.6
Se duele Thomas Holes, capitán del Slavia Praha, tras un topetazo con Hogh. Parece que podrá continuar sin más inconvenientes.
Slavia Praha 0-0 Bodo Glimt | Min.5
Ronda la portería rival el Bodo Glimt. Mucha posesión de los noruegos que, aun así, no pueden encontrar a Hogh en posiciones ventajosas.
Olympiacos 0-0 PAFOS | Min.0
Arranca el choque con dos minutos de retraso en Grecia. Ha tenido la primera el PAFOS tras un mal rechace de Paschalakis que ha impactado en Dragomir. Avisan los visitantes
Slavia Praha 0-0 Bodo Glimt | Min.0
Arranca el partido en República Checa y el Bodo Glimt está decidido a buscar la portería rival. Empieza con todo el conjunto noruego.
Todo listo en Grecia
También suena el himno en el Stadio Georgios Karaiskakis que recibe con mucho ímpetu al Olympiakos y al PAFOS.
Vibrante ambiente en un Fortuna Arena de Praga que recibe a los suyos con un tifo sensacional. Suena el himno en la República Checa.
Menos de 10 minutos para que ruede el balón
Por lo que respecta al Olympiakos-PAFOS, los equipos llegan en dinámicas distintas. Los de Mendilibar vienen de ganar tres partidos consecutivos, mientras los de Carcedo cayeron en su último partido ante el Apollon Limassol (0-1). Por otro lado, tanto Slavia Praha, como Bodo Glimt ganaron en sus últimos compromisos ligueros. Máxima igualdad en los choques.
Calientan motores en Praga
Bodo Glimt y Slavia ya están sobre el césped del Fortu Arena para prepararse su estreno en la Champions League.
Duelo de Españoles
Jose Luis Mendilibar, técnico del Olympiacos, y Juan Carlos Carcedo, entrenador del PAFOS, se verán las caras en su debut en la máxima competición continental. Mendilibar entrenó en el Osasuna, Eibar, Alavés o Sevilla, con el que ganó una Europa League y jugó dos partidos de Champions en 2023. Por su parte, Carcedo pasó por el Zaragoza y el Ibiza.
