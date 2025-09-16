En Directo
CHAMPIONS LEAGUE
Partidos Champions League hoy, en directo: resultados y goles de la jornada 1, en vivo
Sigue en directo todos los partidos de este martes de la primera jornada de Champions League
Sigue aquí en SPORT todos los partidos de la primera jornada de la Champions League.
¡Goool del Marsella!
¡Hay sorpresa en el Santiago Bernabéu! Rápida transición del Marsella que finaliza Weah tras una precisa asistencia de Greenwood.
El tremendo error de Luiz Junior
Así ha sido el error del portero brasileño que la ha costado el primer gol ante el Tottenham:
¡Goool del Benfica!
Segundo tanto del equipo lisboeta. Esta vez, Pavlidis manda el balón al fondo de la red tras una buena asistencia de Sudakov. Pone tierra de por medio el Benfica.
Min.10 | Juventus 0 - 0 Borussia Dortmund
Sin goles entre Juventus y Borussia Dortmund a los diez minutos. Hasta el momento, la más clara la ha protagonizado Thuram, que obligó a Kobel a sacar una brillante mano en un fuerte disparo.
¡Goool del Benfica!
También hay gol en Portugal. Se adelanta el Benfica en minuto siete de partido mediante Enzo Barrenechea. Poco ha durado la ilusión del Qarabag.
¡Goool del Tottenham!
Mazazo para el Villarreal tan solo empezar. Error de Luiz Junior en portería que se acaba metiendo el balón al fondo de la red tras un centro de los locales. Toca remontar al 'submarino amarillo'.
¡Empiezan los partidos!
Dan inicio los cuatro partidos de la Champions League. ¡Vamos!
Victorias a domicilio
Por el momento, esta primera jornada está marcada por los triunfos a domicilio. El Arsenal se ha impuesto en San Mamés al Athletic Club, mientras que el Royale Union Saint-Gilloise ha ganado en su debut en la competición en el campo del PSV.
¡Bienvenidos!
¡Buenas noches a todos/as! Después de las victorias del Arsenal y Royale Union Saint-Gilloise en el primer turno, disfrutaremos del carrusel de partidos de esta primera jornada de Champions League a partir de las 21:00 h.
Estos son los partidos que viviremos en el directo:
- Benfica - Qarabag
- Juventus - Borussia Dortmund
- Real Madrid - Marsella
- Tottenham - Villarreal
