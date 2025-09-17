Champions League
Partidos de la Champions League, hoy 17 de septiembre: Horarios y dónde ver por TV y online
Continúa la fase de liga de la Champions League con la participación del Atlético de Madrid
La primera jornada de la edición 2025/2026 se estrenó ayer con los primeros partidos, pero tanto hoy como mañana, la acción no cesa.
La Champions League ya ha empezado la fase liga, en la que los 36 quipos tendrá ocho partidos para clasificarse a octavos de final.
En el primer día, los ganadores fueron: Arsenal, Union Saint - Gilloise, Real Madrid, Qarabag y Tottenhan. Mientras que el enfrentamiento entre Juventus y Borussia Dortmund acabó con empate (4 - 4).
En los seis partidos que se disputarán hoy, únicamente participa un equipo español, el Atlético de Madrid. El equipo se enfrentará contra el Liverpool de Arne Slot.
Horarios y dónde ver
- Olympiacos - Pafos: 18:45h - M+ Liga de Campeones 2
- Slavia - Bodo/Glimt: 18:45h - M+ Liga de Campeones 3
- Bayern - Chelsea: 21:00h - M+ Liga de Campeones 2
- Liverpool - Atlético: 21:00h - M+ Liga de Campeones
- PSG - Atalanta: 21:00h - M+ Liga de Campeones 3
- Ajax - Inter de Milán: 21:00h - M+ Liga de Campeones 4
Todos los partidos de la primera jornada podrán seguirse a través de la plataforma Movistar Plus, en sus respectivos canales M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 2, M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 4.
Además, puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
