Partidos de la Champions League, hoy 17 de septiembre: Horarios y dónde ver por TV y online

Continúa la fase de liga de la Champions League con la participación del Atlético de Madrid

Julian Alvarez of Atletico de Madrid in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Riyadh Air Metropolitano stadium on September 13, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 13/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Irene Lao Puertas

La primera jornada de la edición 2025/2026 se estrenó ayer con los primeros partidos, pero tanto hoy como mañana, la acción no cesa.

La Champions League ya ha empezado la fase liga, en la que los 36 quipos tendrá ocho partidos para clasificarse a octavos de final.

En el primer día, los ganadores fueron: Arsenal, Union Saint - Gilloise, Real Madrid, Qarabag y Tottenhan. Mientras que el enfrentamiento entre Juventus y Borussia Dortmund acabó con empate (4 - 4).

En los seis partidos que se disputarán hoy, únicamente participa un equipo español, el Atlético de Madrid. El equipo se enfrentará contra el Liverpool de Arne Slot.

Horarios y dónde ver

  • Olympiacos - Pafos: 18:45h - M+ Liga de Campeones 2
  • Slavia - Bodo/Glimt: 18:45h - M+ Liga de Campeones 3
  • Bayern - Chelsea: 21:00h - M+ Liga de Campeones 2
  • Liverpool - Atlético: 21:00h - M+ Liga de Campeones
  • PSG - Atalanta: 21:00h - M+ Liga de Campeones 3
  • Ajax - Inter de Milán: 21:00h - M+ Liga de Campeones 4

Todos los partidos de la primera jornada podrán seguirse a través de la plataforma Movistar Plus, en sus respectivos canales M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 2, M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 4.

Además, puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

