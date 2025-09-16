Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Champions League

Partidos de la Champions League, hoy 16 de septiembre: Horarios y dónde ver por TV y online

Empieza la primera jornada de la UEFA Champions League con los partidos del Atheltic, el Villarreal y Real Madrid

Imagen del Arsenal-Athletic de pretemporada

Imagen del Arsenal-Athletic de pretemporada / ATHLETIC CLUB

Irene Lao Puertas

Vuelve la Champions League. Tras el triunfo del PSG en la pasada edición, los equipos españoles vuelven a tener una nueva oportunidad por alzarse con el ansiado título. La primera jornada de la máxima competición de fútbol europeo se disputará entre el 16 y 18 de septiembre.

Este martes 16 de septiembre el Atheltic, Villarreal y Real Madrid se enfrentarán a Arsenal, Totthengam y Olympique de Marsella respectivamente.

También se celebrarán tres partidos adicionales: PSV - Union Saint-Gilloise, Juventus - Borussia Dortmund y Benfica - Qarabag.

Noticias relacionadas y más

Horarios y dónde ver

  • PSV - Union Saint-Gilloise: 18:45h - M+ Liga de Campeones 2
  • Athletic - Arsenal: 18:45h - M+ Liga de Campeones 3
  • Real Madrid - Olympique de Marsella: 21:00h - M+ Liga de Campeones
  • Juventus - Borussia Dortmund: 21:00h - M+ Liga de Campeones 5
  • Benfica - Qarabag: 21:00h - M+ Liga de Campeones 6
  • Tottenham - Villareal: 21:00h - M+ Liga de Campeones 2

Todos los partidos de la primera jornada podrán seguirse a través de la plataforma Movistar Plus, en sus respectivos canales M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 2, M+ Liga de Campeones 3, M+ Liga de Campeones 5 y M+ Liga de Campeones 6.

