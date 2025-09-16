Champions League
Partidos de la Champions League, hoy 16 de septiembre: Horarios y dónde ver por TV y online
Empieza la primera jornada de la UEFA Champions League con los partidos del Atheltic, el Villarreal y Real Madrid
Vuelve la Champions League. Tras el triunfo del PSG en la pasada edición, los equipos españoles vuelven a tener una nueva oportunidad por alzarse con el ansiado título. La primera jornada de la máxima competición de fútbol europeo se disputará entre el 16 y 18 de septiembre.
Este martes 16 de septiembre el Atheltic, Villarreal y Real Madrid se enfrentarán a Arsenal, Totthengam y Olympique de Marsella respectivamente.
También se celebrarán tres partidos adicionales: PSV - Union Saint-Gilloise, Juventus - Borussia Dortmund y Benfica - Qarabag.
Horarios y dónde ver
- PSV - Union Saint-Gilloise: 18:45h - M+ Liga de Campeones 2
- Athletic - Arsenal: 18:45h - M+ Liga de Campeones 3
- Real Madrid - Olympique de Marsella: 21:00h - M+ Liga de Campeones
- Juventus - Borussia Dortmund: 21:00h - M+ Liga de Campeones 5
- Benfica - Qarabag: 21:00h - M+ Liga de Campeones 6
- Tottenham - Villareal: 21:00h - M+ Liga de Campeones 2
Todos los partidos de la primera jornada podrán seguirse a través de la plataforma Movistar Plus, en sus respectivos canales M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 2, M+ Liga de Campeones 3, M+ Liga de Campeones 5 y M+ Liga de Campeones 6.
- El regreso al Spotify Camp Nou, más cerca
- El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario
- El fichaje era Etta Eyong
- Amorim se autodespide del Manchester United: 'Quizás haya que cambiar de entrenador
- Iñigo Martínez borra a Laporte
- Un jugador del Barça se 'coló' en el clan Lamine en el Barça-Valencia
- Sale a la luz qué tipo de relación mantienen Carlos Alcaraz y Brooks Nader: 'Hay un interés
- El 1x1 del Barça contra el Valencia