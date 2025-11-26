Partidos Champions hoy: qué equipos juegan, horarios y dónde ver por TV y en directo

La Champions League cierra el telón de su quinta jornada de fase liga hoy miércoles 26 de noviembre, momento en el que los últimos 18 equipos en salir a escena buscarán seguir avanzando en sus respectivos objetivos una vez superado el ecuador de esta fase inaugural.

La primera sesión de la máxima competición europea estuvo profundamente marcada por la goleada del Chelsea contra el Barça, que complica enormemente las opciones de los azulgranas de finalizar la fase liga entre los ocho mejores clasificados. Tampoco fue una buena noche para los otros dos representantes españoles, con el Villarreal saliendo goleado de Dortmund y el Athletic sumando un punto que se antoja insuficiente ante el Slavia de Praga.

Hoy miércoles llega el turno de los equipos de la capital, con el Real Madrid visitando el imponente infierno griego del Olympiacos y el Atlético de Madrid recibiendo al temible Inter. Los duelos entre PSG y Tottenham o Arsenal y Bayern Múnich completan una noche de lo más apasionante.

El Atlético prepara su partido de Champions contra el Inter / EFE

¿Qué partidos se juegan hoy en la jornada 5 de la Champions League?

Pafos - Mónaco: 18:45 horas (CET)

Copenhague - Kairat: 18:45 horas (CET)

Olympiacos - Real Madrid: 21:00 horas (CET)

PSG - Tottenham: 21:00 horas (CET)

Arsenal - Bayern Múnich: 21:00 horas (CET)

Liverpool - PSV: 21:00 horas (CET)

Eintracht Frankfurt - Atalanta: 21:00 horas (CET)

Atlético de Madrid - Inter: 21:00 horas (CET)

Sporting CP - Brujas: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver todos los partidos por TV y online la Champions League 2025-26?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos tanto de la fase liga como de las eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Desde SPORT, te ofreceremos una cobertura completa de la Champions League 2025-26 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los partidos y las declaraciones de los protagonistas.