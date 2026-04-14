Partidos Champions hoy: horarios y dónde ver por TV y en directo la vuelta de los cuartos de final

La Champions League se prepara para cerrar el telón de los cuartos de final con la disputa de los partidos de vuelta. Este martes 14 de marzo, cuatro equipos mediran sus fuerzas en la máxima competición europea en busca de los dos billetes en juego hacia semifinales.

Una de estas últimas plazas para la penúltima ronda del torneo será con total seguridad para un representante del fútbol español, ya que Barça y Atlético de Madrid miden sus fuerzas en el Riyadh Air Metropolitano. Los azulgranas están obligados a apelar a la épica para remontar el 0-2 desfavorable con el que se saldó el primer asalto de la eliminatoria.

En paralelo medirán sus fuerzas Liverpool y PSG, con los primeros también obligados a remontar dos goles de desventaja. A diferencia del Barça, los reds contarán con el factor campo a favor para intentar eliminar a los vigentes campeones de la competición.

Kvaratskhelia, durante el partido de ida entre PSG y Liverpool / EFE

¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions League?

Atlético de Madrid - FC Barcelona: 21:00 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones (M60 O115)

Liverpool - PSG: 21:00 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)

¿Dónde ver todos los partidos de la Champions League por TV y online?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos de los cuartos de final y del resto de rondas eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

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