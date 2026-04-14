CHAMPIONS LEAGUE
Partidos Champions hoy: horarios y dónde ver por TV y en directo la vuelta de los cuartos de final
A qué hora empiezan hoy los partidos de la Champions League y en qué canal de TV ver la vuelta de los cuartos de fina en España
La Champions League se prepara para cerrar el telón de los cuartos de final con la disputa de los partidos de vuelta. Este martes 14 de marzo, cuatro equipos mediran sus fuerzas en la máxima competición europea en busca de los dos billetes en juego hacia semifinales.
Una de estas últimas plazas para la penúltima ronda del torneo será con total seguridad para un representante del fútbol español, ya que Barça y Atlético de Madrid miden sus fuerzas en el Riyadh Air Metropolitano. Los azulgranas están obligados a apelar a la épica para remontar el 0-2 desfavorable con el que se saldó el primer asalto de la eliminatoria.
En paralelo medirán sus fuerzas Liverpool y PSG, con los primeros también obligados a remontar dos goles de desventaja. A diferencia del Barça, los reds contarán con el factor campo a favor para intentar eliminar a los vigentes campeones de la competición.
¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions League?
- Atlético de Madrid - FC Barcelona: 21:00 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones (M60 O115)
- Liverpool - PSG: 21:00 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)
¿Dónde ver todos los partidos de la Champions League por TV y online?
Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos de los cuartos de final y del resto de rondas eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los cuartos de final de la Champions League a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores de los protagonistas y el mejor resumen de la jornada.
- ¡Toni Kroos volverá al Real Madrid!
- Juan Carlos Ferrero, extrenador de Carlos Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Santi Cañizares alucina con los futbolistas del Barça: 'No son capaces de decirles nada
- Javi Martínez, exjugador del Bayern y de la Selección española: 'A veces me quería enfadar con Flick y no podía; es un tío increíble
- Casadó, convencido de salir este verano
- Las redes estallan contra Matias Prats por sus palabras tras el Real Madrid-Girona: 'Lo de ayer era un homenaje al ínclito Negreira
- Simeone, sobre la vuelta de Champions contra el Barça: 'Tengo un plan
- La convocatoria de Flick antes de viajar a Madrid para el Atlético-Barça de la Champions