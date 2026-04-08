Partidos Champions hoy: horario y dónde ver por TV y en directo los cuartos de final

La Champions League 2025/26 ha dado el pistoletazo de salida de los cuartos de final. Una vez disputados los dos primeros partidos de los cruces de ida, hoy miércoles llega el turno de los otros dos restantes, con el FC Barcelona entrando en acción para disputar la primera parte de la eliminatoria contra el Atlético de Madrid.

Será una jornada apasionante la que se vivirá hoy miércoles en la Champions League con dos partidos de alto nivel en los cuartos de final. En el primer cruce, el Liverpool visitará el Parque de los Príncipes para medirse a los actuales campeones de la competición, el PSG; en el segundo, el FC Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid en un duelo nacional que apunta a ser igualado en todos los sentidos.

Lewandowski celebra su gol contra el Atlético de Madrid / Mariscal

Y es que los azulgranas disputan el segundo de los tres partidos programados con los colchoneros en apenas dos semanas. La victoria en el duelo liguero sirvió para recordar la dureza de los enfrentamientos entre ambos, un partido donde el FC Barcelona venció por la mínima con un gol en los minutos finales de Lewandowski que prácticamente ató el campeonato para los azulgranas.

Se espera un duelo igualmente disputado en el Spotify Camp Nou en el partido de ida, donde conseguir una renta importante será crucial de cara al duelo de vuelta en el Metropolitano la próxima semana. De igual manera se espera emoción en el Parque de los Príncipes con un duelo entre PSG y Liverpool entre dos equipos candidatos en firme a levantar el trofeo a final de temporada.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions League?

FC Barcelona - Atlético de Madrid: 21:00 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones (M60 O115)

PSG - Liverpool: 21:00 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)

¿Dónde ver todos los partidos de la Champions League por TV y online?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos de los octavos de final y del resto de rondas eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los cuartos de final de la Champions League a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores de los protagonistas y el mejor resumen de la jornada.