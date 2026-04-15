Partidos Champions hoy: horarios y dónde ver por TV y en directo la vuelta de los cuartos de final

La Champions League se prepara para cerrar el telón de los cuartos de final con la disputa de los últimos partidos de vuelta. Este miércoles 15 de abril, cuatro equipos mediran sus fuerzas en la máxima competición europea en busca de los dos billetes restantes hacia semifinales.

Una de estas plazas para la penúltima ronda del torneo está codiciada por el Real Madrid, aunque para conseguirla deberá apelar a la épica. El conjunto blanco se desplaza hasta el imponente Alianz Arena con el objetivo de remontar el 1-2 con el que el Bayern de Múnich saldó el primer asalto de la eliminatoria

En paralelo medirán sus fuerzas Arsenal y Sporting CP, con los primeros como claros favoritos a conseguir superar la ronda. Los 'gunners' cuentan con el factor campo a favor para defender la valiosa ventaja obtenida en la ida gracias a Kai Havertz.

Kai Havertz celebra su gol con el que el Arsenal toma ventaja en los cuartos de final de la Champions League / EFE

¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions League?

Bayern de Múnich - Real Madrid: 21:00 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones (M60 O115)

Arsenal - Sporting CP: 21:00 horas (CEST) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)

¿Dónde ver todos los partidos de la Champions League por TV y online?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos de los cuartos de final y del resto de rondas eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

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