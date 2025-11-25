Partidos Champions hoy: qué equipos juegan, horarios y dónde ver por TV y en directo

La Champions League da el pistoletazo de salida a su quinta jornada de fase liga hoy martes 25 de noviembre, momento en el que los primeros 18 equipos en salir a escena buscarán seguir avanzando en sus respectivos objetivos una vez superado el ecuador de esta fase inaugural.

La primera sesión de la máxima competición europea contará con el enfrentamiento entre Chelsea y FC Barcelona como plato fuerte. El duelo, que marcará profundamente las opciones de ambos de acceder al top-8, no será el único atractivo de la noche, pues también salen a escena Nápoles, Manchester City, Athletic Club o Villarreal entre otros.

El miércoles llegará el turno de los equipos de la capital, con el Real Madrid visitando el imponente infierno griego del Olympiacos y el Atlético de Madrid recibiendo al temible Inter. Los duelos entre PSG y Tottenham o Arsenal y Bayern Múnich completan una noche de lo más apasionante.

Atlético de Madrid - Union Saint Gilloise, en imágenes / Agencias

¿Qué partidos se juegan hoy en la jornada 5 de la Champions League?

Martes, 24 de noviembre Ajax - Benfica: 18:45 horas (CET)

Galatasaray - Union SG: 18:45 horas (CET)

Borussia Dortmund - Villarreal: 21:00 horas (CET)

Chelsea - FC Barcelona: 21:00 horas (CET)

Manchester City - Bayer Leverkusen: 21:00 horas (CET)

Marsella - Newcastle United: 21:00 horas (CET)

Nápoles - Qarabag: 21:00 horas (CET)

Slavia Praga - Athletic Club: 21:00 horas (CET)

Bodø/Glimt - Juventus: 21:00 horas (CET) Miércoles, 25 de noviembre Pafos - Mónaco: 18:45 horas (CET)

Copenhague - Kairat: 18:45 horas (CET)

Olympiacos - Real Madrid: 21:00 horas (CET)

PSG - Tottenham: 21:00 horas (CET)

Arsenal - Bayern Múnich: 21:00 horas (CET)

Liverpool - PSV: 21:00 horas (CET)

Eintracht Frankfurt - Atalanta: 21:00 horas (CET)

Atlético de Madrid - Inter: 21:00 horas (CET)

Sporting CP - Brujas: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver todos los partidos por TV y online la Champions League 2025-26?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos tanto de la fase liga como de las eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Desde SPORT, te ofreceremos una cobertura completa de la Champions League 2025-26 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los partidos y las declaraciones de los protagonistas.