El 'papelito' de Liam Rosenior que dejó a Garnacho incrédulo

Desde principios de enero, el Chelsea FC cuenta con un nuevo entrenador, Liam Rosenior, que aterrizó en Stamford Bridge después de que el club londinense rescindiera el contrato de Enzo Maresca. El técnico inglés ha dejado una imagen para la historia en el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones entre Chelsea y Paris Saint-Germain, que dejó a su jugador Alejandro Garnacho sin palabras.

Corría el minuto 84 cuando Rosenior llamó desde la banda a Garnacho. A falta de 6 minutos para acabar el partido y con un resultado global de 2-8 por debajo en el marcador, el entrenador del Chelsea le entregó un papel con ajustes tácticos al argentino. El extremo de los 'blues', observando fijamente el papel, soltó un resoplido que denotaba una mezcla de incredulidad y frustración por la situación.

El vídeo, ya viral en redes sociales, ha sido comentado por muchos internautas. Ningún aficionado, ni el propio Garancho, entienden aún por qué el técnico inglés intentó cambiar el sistema en la recta final del partido, cuando este estaba sentenciado con un 0-3, que a su vez significaba una diferencia de 6 goles en el global.

El famoso 'papelito' acabó llegando, con el juego parado, al capitán de los 'blues' Moisés Caicedo. Pero ni la jerarquía del mediocentro ni la hoja táctica pudieron cambiar un resultado que parecía inmutable.

Nada en el fútbol es imposible, pero esta secuencia parece sacada de una película en donde el surrealismo sobrepasa a la realidad y una remontada solo hubiera sido posible bajo el título de milagro.

Un luminoso muy difícil de revertir...

La eliminatoria parecía decantada hacia el lado parisino después del primer encuentro. El conjunto de Luis Enrique arrolló a los 'Blues' con un 5-2 en la ida de los octavos de final en el Parque de los Príncipes. A pesar de que el club inglés creyó en la remontada, imaginando una de esas noches mágicas de Champions en Stamford Bridge, fue humillado con los 'tantos' de Kvaratskhelia (6'), Barcola (15') y Mayulu (62').

La superioridad del PSG evidenció por qué es el vigente campeón de la competición y cómo la 'goleada' que recibió el Chelsea denotó todavía más el bajo rendimiento que está demostrando el club londinense esta temporada.