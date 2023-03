'Palo' de Spalletti a Guardiola: "Ya lo conocemos todos..."

El técnico del Nápoles ha criticado duramente las declaraciones de Guardiola que reconocía al equipo napolitano como el mejor conjunto de Europa Spalletti ha querido remarcar la diferencia de presupuesto entre ambos clubes aunque ha admitido estar satisfecho por los halagos

El Nápoles hizo historia contra el Eintracht de Frankfurt y se clasificó a cuartos de final de la Champions League por primera vez en la historia. El equipo de Luciano Spalletti sigue recibiendo múltiples elogios por su gran estado de forma en Italia. Uno de los grandes admiradores del juego del equipo es Guardiola, aunque al técnico del Nápoles no le han gustado los elogios del entrenador del Manchester City.

Pep Guardiola realizó unas declaraciones en las que elogió el estilo de juego del Nápoles: "El Nápoles es quizás el mejor equipo de Europa este año, en términos de estilo de juego... cerca del Arsenal", reconoció el técnico del Manchester City en rueda de prensa en relación a la superioridad del equipo en la Serie A.

Sin embargo, a pesar de los elogios del entrenador al equipo napolitano, a Luciano Spalletti, técnico del Nápoles, no le han gustado las palabras de Guardiola: "No, no estoy orgulloso. No me hace sentir orgulloso. Es un juego para poner la presión al resto. Ya lo conocemos todos".

El técnico continuó: "¿Cómo se va a poner a un equipo que invirtió 9 millones de euros delante de uno que ha gastado 900 millones? Es un jueguito decir te pondremos ahí y luego seguro que te vas a caer". Sin embargo, también reconoció que le gustan los halagos y que su equipo está listo para el tramo final de temporada".